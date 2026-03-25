Luka čeka dete sa Anitom, a šta mu kažu bivša žena i sin?! Pozvali smo Biljanu Vujović, evo šta nam je rekla

Anita Stanojlović i Luka Vujović postaće roditelji! Test za trudnoću koji je Anita radila u ponedeljak uveče je pozitivan, a vest o njenoj trudnoći šokirala je domaću javnost, a Lukinu majku Biljanu Vujović neizmerno obradovala.

Ona im je odmah, iste večeri, pružila podršku na društvenim mrežama a sada, kada su se utisci malo slegli, novonastalu situaciju prokomentarisala je za naš portal.

- Ono što sigurno znam a to je da trudnoća nije lažirana, obzirom da se takve laži šire internetom. Na žalost onih koji su protiv veze Luke i Anite, a na njihovu i moju sreću, oni čekaju bebu, a ja unuče - počinje priču Biljana koju smo pitali da li smatra da će Anitina trudnoća pozitivno uticati na njen i Lukin turbuletni odnos.

- Odnos će po mom mišljenju biti dosta bolji iz prostog razloga što poznajem svog sina u ulozi muža i oca. Kada je rekao da će mu centar sveta Noa, Anita I beba koja će, Bože zdravlja, stići do kraja godine, to će biti sigurno tako.

Zbog negativnih komentara pojedinih ukućana na račun Anitine trudnoće Luka je u ponedeljak doživeo slom, te ušao u nekoliko žustrih rasprava, a reakciju ukućana prokomentarisala je Biljana.

- Mnogi su se ogrešili o njih, pre ću reći ko je svim srcem bio uz njih, to je Asmin . Prijatno me iznenadio i Filip, ali to i ne čudi jer on zaista voli Luku, koliko i Luka njega.

Na pitanje kako na prinovu reaguje Lukin sin iz prethodnog braka, kao i bivša supruga, Biljana za Pink.rs kaže:

- Nisam se čula sa Ninom i Noom povodom trudnoće, ali ću sigurno kada se trudnoća potvrdi i putem nalaza krvi. Mislim da to čeka i Lukin tata. Što se mene tiče ja znam da Anita nosi moje unuče i jedva čekam da ih zagrlim.

Autor: D. Tanasijević