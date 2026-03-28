NOĆ ŠOKANTNIH SAZNANJA! Aneli iznela skandalozne detalje o Luki, on odmah zaplakao, pa Anita doletela da reguliše situaciju (VIDEO)

Ovu noć niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara'', kao što znate. Noć za nama, bila je okidač da se mnoge teme, o kojima su takmičari uporno ćutali potegnu. Pripadnici sedme sile, prestavnica portala Pink.rs Milica Krasić i predstavnici RED portala Jovan Ilić - Joca novinar i Anastasija Buđić, izvukli su iz takmičara sve ono, o čemu su vodili abrove po ćoškovima Bele kuće. Domaćin u studuju bila je voditeljka Ana Radulović.

Aneli Ahmić je u razgovoru sa našim novinarima otkrila mnoge pikanterije iz veze sa Lukom Vujovićem.

- Nisam tražila! Kakav mi je to fetiš da neko to radi u mene i da pijem tablete? Kunem se u svoje dete da sam ja ta koja nije htela. Ja sam i napolju pila, slala sam ga po tablete. On sad ovo priča da se dodvori Aniti i da ispadne da on nije hteo dete, a da sam ja njega nagovarala. Ovaj čovek je bolestan u svojim lažima. Ja sam rekla da ću da mu rodim blizance jer je ovde prolazio kroz ozbiljne napade i nije bilo flerta sa Majom, bila je izoalcija u kojoj nisu imali kontakta, a onda su došli odabrani kad su flertovali i gledali se. Da li si mi nudio da idemo zajedno u svingeraj? Da li si rekao da si ženu vodio tamo? Meni je rekao da je ženu vodio tamo i da ju je vodio u svingeraj. Kunem se da si mi rekao i rekao si mi da si šmrkao kokain sa ženom. Ćutala sam radi sebe, to je bilo posle veridbe. On je pitao mene tokom odnosa da li želim da idem sa njom u sviger klub - govorila je Aneli.

Dok je Aneli iznosila šokantne detalje iz odnosa sa Lukom, on je zaplakao, te se ubrzo obratio svojoj mami Biljani Vujović.

Aneli je u narednom momentu priznala zašto nije želela da rodi dete Luki.

- Nisam želala i to je to, više puta sam rekla. On nije čovek od poverenja. Gledala sam mnoge stvari, ljudi su mi govorili šta mi je radio. Ja ne želim da imam dete sa ovakvim čovekom i samo želim Noru - govorila je Aneli.

Ubrzo se umešala i Anita Stanojlović koja je odmah uzvratila udarac bivšoj verenici svoj dečka Luke sa kojim ona sada čeka dete.

- Aneli je spremna da gazi preko mrtvih. Luka mi je pričao da je imao trojke, to je on meni pričao pre nego što smo se smuvali. Ovo što je rekla za svingeraj mogla je još odavno da kaže, a ne sad - iznela je Anita.

Autor: A.Anđić