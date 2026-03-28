Stanija Dobrojević priznala kako je zaradila prvih 100.000 evra: Rekla sam sebi da ne stajem dok...

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević od ponedeljka zvanično postaje učesnica "Elite", a milioni gledalaca Pinka s nestrpljenjem iščekuju njeno prvo suočavanje s bivpim verenikom Asminom Durdžićem, njegovom bivšom ženom Aneli Ahmić i nekadašnjom drugaricom Majom Marinković.

Stanija je priznala da njena porodica nije oduševljena što će ponovo biti eksponirana u javnosti, međutim jednom prilikom u intervjuu za Kurir priznala je kako je izgledao njen put ka svemu što je stekla danas.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću u kojoj radim jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton... - prisetila se ona.

Autor: D. T.