NE PRESTAJU DA PROVOCIRAJU JEDNO DRUGO! Maja i Asmin nastavljaju po starom: Nikada nećeš moći da budeš sa mnom (VIDEO)

Strasti i ljubomora.

U Beloj kući strasti između Maje i Asmina ne prestaju da žare iz minuta u minut.

- Jel možeš da me ostaviš da odmorim pred nominacije, ostavi me na miru. Ja nikada sa tobom neću biti. J*bao si Miljanu Kulić - provocirala je Maja Asmina.

- Ne, ja kad l*bem ili j*bem ili ne j*bem. mene ne može da odradi ni jedna žena. Evo ova plava Vanja nudila see da spava sa mnom, ja nisam hteo. Od Miljane pet puta bolja riba. Neću da j*bem svašta. Mogu samo da se zezam i da ih navlaćim, ali neću - odgovorio joj je Asmin.

- Aha, tako si hteo i mene da navučeš pa si ga popušio - odgovorila je Maja.

- Ne, tebe nisam. Hteo sam da se ogradim jer si me ponižavala još od početka, samo nisam hteo da priznam - rekao je Asmin.

- Ja sam Maja - dodala mu je Maja.

- Evo ja ne moram da budem sa tobom, ali ja ću tebi i dalje pružati poštovanje - iskreno je rekao Asmin.

- Videla sam baš kako si mi pokazao poštovanje - rekla je Maja.

- Tebe ni jedan muškarac nije pazio kao ja od ovih s kojima si bila u vezi - pohvalio se Asmin.

- Svi su mi titrali samo se foliraju. Bili su nego mišići mali - vratila mu je Maja.

- Ti misliš da ja tebi titram zato što želim sa tobom da spavam - pitao ju je Asmin.

- Naravno. Ti bi sve dao da budeš sa mnom. Da ti podignem prosek posle svega ovoga u rijalitiju - konstantovala je Maja.

- Ti znaš da ne možeš biti sa mnom. Možemo imati drugarski odnos da te poštujem.Ti si bila sa frajerom koji je j*bao Denis. To ti je najveći blam života. Treba ti pet litara rakije da se očistiš iznutra - ispričao je Asmin.

- Gledaj ti da se očistiš koga si sve j*bao - uzvratila mu je Maja.

Autor: T. Mladenović