PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Matora priznala da Sandri zamera jednu stvar, pa preko nje krenula da se obračuna sa BIVŠIM PRIJATELJIMA (VIDEO)

Nerealno!

U toku je emisija "Nominacije", večeras takmičari biraju između Boginje i Sandre Todić, a reč je dobio Viktor Gagić:

- Sa obe sam u dobrom odnosu, nemam šta loše da kažem o njima. Boginja i ja smo imali jednu svađu, smatram da se Boginja mnogo isponižavala i posvađala sa mnogima zbog ljudi koji toga nisu vredni. Šaljem Boginju - rekao je Viktor.

Usledila je nominacija Jovane Tomić Matore:

- Boginja ja tebi danas nisam očitala bukvicu, ali ako me neko pozove kao komentatora, bez obzira što ja sa Borom imam sukob. Ti meni nisi drugaica, nisi mi ni draga, ja smatram kada me neko pozove da treba da komentarišemo kako jeste, objektivno. Ja sa gasim u odnosima i komentarišem realno, a ne kako sam sa kim blizak. Što se tiče Ivan, on ima pravo, bio je pristrasan prema tebi, branio te je, a ti si se zbližila sa Anđelom, te su njemu zasmetilo, ali opet vi ako imate hemiju to je do vas, iako ste imali svađu, te stvari se dešavaju, ja ne vidim problem u tome da ljudi plešu i uživaju. Sa druge strane sa ljudima sa kojima imaš dobar odnos ti si okej, a tebi se rijaliti sveo da komentarišeš Filipa i da braniš Anastasiju. - rekla je Matora pa je dodala:

- Todićka, svi te hvale pa ću i ja. Rekla si da si lojalan drug, a moram da kažem šta si vređala Boru i rekla svima nešto o njemu, pored toga, moram da kažem da mi se sviđa kada popiješ, pa psuješ sve ovde svima - rekla je Matora.

- Kada budeš videla svojim očima, možeš da komentarišeš - dodala je Todićka.

- Smatram da si dežurna, a da nema tebe Filip bi izrokao i mene. Svi govore da je Sandra brat, ali me zanima da li bi ti ljudi voleli da izađu sa Sandrom Todić napolju, a ona je psovala Saru kada se ljubila sa Asminom. - rekla je Matora.

- Komentariši nju, a ne nas koji smo to govorili - dodao je Luka.

- Ona je izdala 30 ljudi, ja ne znam šta se bavi sa mnom - dodao je Sandra.

- Ja ništa nisam lagala, već zameram sukobe, tako da ostavljam Boginju - rekla je Matora.

Vanja Živić je naredna nominovala:

- One gotivim, Sandra je laf, ona je lik koji živi, ovde od utorka do utorka. Sandra je super, ti i ja smo okej. Sa druge strane Boginja i ja smo imale loš start, ali smo se skontale, znam da ti se svideo Filip, ali nosiš se sa tim zbog svega što si prošla, draga si mi mnogo, direktna si - rekla je Vanja.

Autor: N.B.