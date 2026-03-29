Ekskluzivno! Pogledajte toaletu u kojoj će se Stanija pojaviti u Beloj kući: Asmin će pozeleneti od muke kad je ugleda (FOTO)

Stanija Dobrojević sutra ulazi u "Elitu 9", a ovom prilikom otvorila vrata svog doma otkrivši kako teku poslednje pripreme pred ulazak, te je tako pokazala i toaletu u kojoj će se pojaviti u Beloj kući!

Stanija je, naime, istakla za Premijeru da će na dan ulaska imati veliku tremu, ali je otkrila šta od nje gledaoci mogu da očekuju.

- Ne znam šta od mene očekuju, osećam veliku odgovornost, zato što vidim kolika je pompa i gledanost i koliko ljudi iščekuju moj ulazak. Svi sada kažu: "gledaćemo jer ti ulaziš", imam pritisak, svesna sam kolika će biti gledanost. Ovo je moja životna priča, emotivna, koja je nastala u spoljnom svetu, a završila je nekako u rijalitiju. Nakon tri godine, idem da stavim nekako tačku i da završim tu priču - rekla je Stanija.

Nakon kratkog razgovora, Stanija je pokazala i prelepu toaletu koju će obući za sutrašnji ulazak. Ona se odlučila za dugačku crvenu, usku haljinu, punu šljokica i dragulja, koja će, ne sumnjamo, u prvi plan istaći njenu vitku i izvajanu figuru.

- Išli smo da sužavamo, popravljamo, rešavamo..._Hajde nema veze, pokazaćemo je kada već svakako sutra ulazim pa će je videti na meni...Ova mi je bila najlepša kada sam je isprobavala u Majamiju, dali su mi da biram, ali mi se ova najviše svidela - rekla je ona.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: Nikola Žugić