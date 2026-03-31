Samo što se ne izljube: Ovakvu foliražu Stanije i Maje odavno niste videli, nemaju herca da jedna drugoj saspu istinu u lice! (VIDEO)

Užas!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a Stanija Dobrojević i Maja Marinković progovorile su o svom prijateljstvu, ali su sve vreme vešto izbegavale da se sukobe i pričaju istinu.

- Stanija, šta si pričala sad sa Majom? - upitao je Milan.

- Rekla sam da smatram da ona treba da bude na nekom nivou jer sam ja nju zavolela u toj prvoj sezoni kada je ona bila kao nevino pače, nije se još uradila. Ona i dan danas cupka u mestu, mislim da treba da bude priča za sebe, a ne da bude deo priče drugaricinih bivših - rekla je Stanija.

- Stanija je okačila poruku koje joj je poslao Filip Car i napisala da je Maja uhodila sve njene bivše - rekao je Milan.

- Ja sam bila sa dva učesnika iz rijalitija sa kojima je bila posle i Maja, ali i dva čoveka iz spoljnog sveta. Neka bude da su krivi moji bivši, ali gde je tu neki kodeks? I Luka i Šareni su rekli istu priču, ali ne za Maju već da je Taki bio spona - rekla je Stanija.

- Ja sam bila usput jer sam išla da pokupim Lea i Taki je išao na ručak sa tom čovekom, nisam ni znala da je Stanijin bivši dečko. Šarenog sam upoznala kod Bore na rođendanu, sedela sam sa Takijem i nekim društvom koje je bilo tu - rekla je Maja.

- Šareni je rekao da je upoznao Takija u klubu gde je Taki uzeo Maju da zove na video-poziv da je vidi Šareni i tako su se upoznali - rekla je Stanija.

- Filip Car je nasilnik nad ženama, to ćemo tek rešavati. Sa Šarenim sam se videla na Borinom rođendanu i upoznala sam se s njima preko Takija. Za Marka nisam kriva, to sebi nisam smela da dopustim - rekla je Maja.

- Majo kako reaguješ na to što ona priča da si ti opsednuta njenim bivšim momcima? - upitao je Milan.

- Šta sam ja kriva što se oni svi zaljube u mene? Asmin i ja smo povezivani u početku, posle toga dolazim ja na red i ja se udaljavam. Ja sam Staniji rekla da sam ja neko ko ima težinu ovde - upitala je Maja.

- Niko ne razume da ti možeš da ljubomorišeš 24 sata gde on radi - rekao je Milan.

- Maki, ako budeš želela ja jedva čekam da ti uđeš u tu vezu. Jedva čekam da uživaš u čarima gde sam ja stala, ti nastavi - rekla je Stanija.

- Imam pravo da s njim provodim vreme, ali ako on priča da je opsednut sa mnom onda neću civile u priči - rekla je Maja.

Autor: N.Panić