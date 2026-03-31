Izašla je iz svakog sukoba kao pobednik: Terza dao Aneli vetar u leđa, a tek da čujete šta kaže za Staniju! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentarisao aktuelna dešavanja između Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića.

- Aneli je večeras u svakom sukobu izašla kao apsolutni pobednik. Očekivali su da će Stanija da skače i vrišti, mislim da je razvalila Maju Marinković. Mislim da njihov odnos nije iskren, setimo se da je Maja ustajala i pričala da je zvezda, a sad nikog nema jer je došla mama. Čim te Stanija izbacila na stori gde Car piše sve najgore, što znači da se ona slaže s tim. Prećutala si ovo što ti je rekla za Takija, sve si večeras prećutala. Ovo što je Stanija pričala za njega i Nenu opoziciju, ispada kao da si fanatik rijaliti. Stanija je lepo rekla da su ovi ljudi kmetovi koji će da skaču za nju i vređati, a ona neće prljati ruke. Meni nije jasno da vi nemate odnos, mislim da se vi nešto niste puno ni viđali za te dve godine. Deluje mi da si ga pustila ovde da se pokaže ko je i šta je da bi ti došla i izdigla se iz cele priče - rekao je Terza.

Autor: N.Panić