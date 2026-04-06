Da se naježiš! Uroš Stanić otvorio dušu Staniji, progovorio o BOLNIM temama iz privatnog života: Nisam imao koga da pozovem na rođendan (VIDEO)

Nakon žestokih kritika i komentara između Uroša Stanića i Stanije Dobrojević, izgleda da su ratne sekire spušene.

- Ja kad sam uz nekoga ja ginem, sve opravdavam. Ja sam se sada promenio. Meni ovde ljudi nisu davali da jedem, sa celim stolom sam bio u sukobu. Ljudi mene ne prihvataju zato što vide muškarca u štiklama, ful našminkanog. Ja sam to što jesam. Nemam meru, mnogo sam temperamentan - ispričao je Uroš.

- Pa vidim ja kada sam ti rekla da ne diraš Luku -

- Jače je od mene. Ja ceo život imam svađe. Moj život je kao rijaliti, sa ocem haos, mamom, sa sestrom, ja sam ko pokretni bilbord za haos. Svađao sam se i na poslu sa koleginicama koje me nisu podnosile, sipao sam im so u kafu, ma znaš šta sam im radio to je bila ludnica. Svaka moja smena je bio cirkus sa mnom. Posle sam ušao ovde i samo sam to preneo, moj život kakav je napolju isti je kao i ovde. Ja kad izađem u grad, mene barem tri lika moraju da pljunu, da me jure da me biju, uđem u autobus ljudi me tamo dave. Ja sam na ovo navikao na žalost. Sa ocem, ti ne možeš da veruješ kakve sam imao probleme. Ja sa ocem nemam komunikaciju pet godina, a pre smo imali uglavnom svađe - rekao je Uroš.

- Kakav ti je odnos sa majkom - pitala ga je Stanija.

- Top, sa ocem sam katastrofa. Mama mi je završila na psihijatriji, a onda sam i ja zbog oca završio na psihijatriji. Ove sam ušao da se spasem od oca. Sestra se spasila, ali ni sa njom nemam kontakt, promenila je broj telefona, ima katastorfa odnos sa mojim ocem tj. sa njenim očuhom. Moja sestra je iz maminog prvog braka, a ja sam iz drugog. Ja nisam mogao u mraku da spavam, vršnjaci okrutni, pogotovo mene kad vide ovakvog, oduvek sam bio isfeminiziran. Bacali su mi rančeve u wc šolju, jurili su me nožem. Nisam išao na malu ni na veliku maturu, osamnaesti rođendan nisam slavio. Nisam imao koga da pozovem na rođendan - ispovedao se Uroš.

Autor: T. Mladenović