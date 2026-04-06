JEDVA DOČEKALA! Maja sva srećna dok joj Asmin prepričava ishode sa intervjua: Njoj je bitno da je imućan i da hoće bebu (VIDEO)

Ovo nije očekivala!

Nakon intervjua sa Darkon Tanasijevićem, Asmin je sve ispričao Maji šta je prišao u šiša baru.

- Možeš da pričaš i ne moraš, ja te ne pitam - rekla je Maja.

- Pitao me je kakav je onda ona čovek kad je sve to iznela. Rekao sam da je istao kao Aneli. Što je bila sa mnom tri godine, ostavila je prostora za Noru šta je bilo u kolima, što nije izašla. Odbranio sam tebe i tvoju porodicu. Da ona želi da ogadi tebe kod mene jer spominje tvoju prošlost, ali ona to ne može jer ja tvoju prošlost znam. Ne može ni jedna žena na svetu da ogadi Maju. Ona je svojim ulaskom htela da ja tebe ponizim. Ja sam pitao Darka da li želi da čuje istinu, ja to nikada ne bih ispričao, ona je imala cilj da zgazi mene, da potvrdi Anelinu priču. Ja sam jedno veče bio u klubu sa mojim prijateljima i upalili smo onlifens, ja sam im rekao dajte i meni malo. Ja sam uplatio i dobio sam paket slika. Ja sam njoj napisao poruku da li misliš da sam ja glup, ja ove slike mogu da vidim za džabe. Onda je ona meni počela da šalje malo jače slike, providne gaće gde se vidi izlaz ulaz, s*ksi slike - isprišao je Asmin.

- Bez cenzure - dodala je Maja.

- Da. Pedeset eura, osamdeset eura,nakon pet šest sati dopisivanja na onlifensu ja sam njoj napisao da ne želim kontakt sa njom, ona me je pitala što, a ja sam joj rekao zato što mislim da si muškarac. Ja sam mislio da se dopisujem sa muškarcem. Onda je ona meni rekla da želi da vidi kako ja izgledam, a ja sam joj poslao svoj Instagram i napisala mi je pa nisi loš i poslala mi broj na vacap. Hteo sam nju da štitim da pa sam pričao da sam hteo da kupim kompletiće, ali više nije zaslužila da je štitim. Ja sam joj i na vocapu rekao da mislim da je muškarac, a ona mi je posle toga poslala glasovnu poruku. Ona je posle pet šest dana počela da priča o deci. Pričala mi je kako je išla sa drugaricom u šoping i tu mi je slala patike, ja sam joj birao šta treba da kupi. Videćeš sutra kad je razvalim. Ja sam joj poslao četiti hiljade dolara da ima za šoping i ona me je tada pitala da li si me ti to sada kaparisao, kunem ti se životom.

- Jel ti mene zajebavaš, pa ti si još veći kreten - rekla je Maja.

- Mi smo posle večere imali s*ks, kakva si ti onda to devojka. Jel i ostalima tako daje sa onlifensa. Nakon pet, šest dana boravka u Majamiju ona meni priznaje za tog Albanca i Marka da su bili taj dan kad sam je poleteo. Ovaj po danu ovaj po noću. Ja sam tada raskidao u njenom stanu, ona me moli da ostanem i ja popuštam. Posle par dana javlja se treći jevrej. On je sleteo u Majami i pisao joj da se vide, ona mu je rekla da je u vezu, a on njoj kad pre. Kad si bila kod mene u Las Vegasu bila si slobodna. Ona je išla u Las Vegas da upozna frajera, taj joj se nije svideo i upozna drugog. Taj jevrej joj piše znači pada cela priča u vodu, porodica i sve to. Ja nju pitam jeli Stanija jel ti sa svima pišeš o bebama, ona meni kaže da ja želim muškarca koji je imućan i koji hoće porodicu - rekao je Asmin.

Autor: T. Mladenović