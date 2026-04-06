VEČE KOJE ĆE UZBURKATI DRUŠTVENE MREŽE: Kristijan, Anabela i Đoganijeve stižu kod Ognjena!

Ekskluzivne ispovesti, porodične teme i bez zadrške – novo izdanje „Ami G Show“-a donosi razgovore o kojima će brujati region!

U najnovijem izdanju emisije „Ami G Show“, koje će se emitovati u utorak, 7. aprila od 22 časa na TV PINK, autor i voditelj Ognjen Amidžić ugostiće izuzetno zanimljivu i aktuelnu postavu gostiju – Kristijana Golubovića, Anabelu Atijas, Lunu Đogani i Ninu Đogani.

Veče će otvoriti Kristijan Golubović, koji i dalje intrigira javnost svojim životnim izborima i stavovima bez kompromisa. Poznat po tome da nema dlake na jeziku, Kristijan će kod Ognjena govoriti o aktuelnim dešavanjima iz privatnog života. Da li je istina sve što portali pišu o njemu i Kristini, da li su se stišale strasti i da li mogu svojoj ljubavi da daju još jednu šansu?

U studio stiže i Anabela Atijas - dens kraljica devedesetih godina prošlog veka koja je poslednjih godina u fokusu javnosti ne samo zbog muzičke karijere, već i zbog porodičnih odnosa koji ne prestaju da intrigiraju publiku. Iskreno i emotivno, Anabela će otvoriti dušu o aktuelnim životnim fazama, odnosu sa ćerkama, ali i planovima za budućnost.

Posebnu pažnju privući će zajedničko gostovanje sestara Đogani - Lune i Nine. Luna Đogani, koja je nakon rijaliti uspeha izgradila stabilan porodični i poslovni život, govoriće o novim projektima, majčinstvu i izazovima javnog života. Da li je očekivala takav uspeh svog potkasta i šta joj je sve prolazilo kroz glavu dok je sa Markom bila zarobljena na Maldivima. Nina Đogani sve više privlači pažnju mlađe publike, dok gradi sopstveni put. Nina će govoriti o svom poslovnom angažmanu kod Mie Borisavljević, estetskim zahvatima, ali i o intrigantnom emotivnom odnosu.

Kombinacija ovih gostiju garantuje iskrene razgovore, neočekivane odgovore i situacije koje će se dugo prepričavati. U prepoznatljivom maniru, Ognjen Amidžić će kroz humor, provokativna pitanja i originalne rubrike izvući ono najzanimljivije iz svojih gostiju. Ne propustite „Ami G Show“ u utorak, 7. aprila od 22 časa na TV Pink – emisiju koja pomera granice i o kojoj će se pričati!

Autor: S.Paunović