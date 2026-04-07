Ne prihvata da je kraj: Bebica roni gorke suze od tuge za Teodorom, Aneli priznala da joj se sviđa Filip! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi govorio o svojim osećanjima prema Teodori Delić, zbog koje non stop plače.

- Mene su pitanja razvalila, bila su vezana za nju i njeno ponašanje i nisam mogao da verujem da to može da se desi i da uradi neke stvari. Sve ovo što se desilo ja ne mogu da prihvatim. Ja sam rekao da neću da se mešam i da kometnarišem, a ona neka radi kako se oseća i kako želi. Ja ne volim da pričam o ovome, najgore mi je - rekao je on.

- Da li je čudno jer sedi u pabu? - pitao je voditelj.

- Nije, uvek smo nedeljom sedeli u pabu. Kad Filip dođe ja odem. Ja nju najbolje poznajem, znam kako razmišlja i kad nam se sretne pogled... Neka radi ono što misli da treba i da je najbolje za nju. Neću da je vređam, nego ću je braniti kad osetim potrebu. Ja sam verovatno bio sebičan i sve je zbog toga - dodao je Bebica.

- Nama se možda susretnu pogledi, ali ne znam šta mu je jasno - rekla je Teodora.

- Da li su ti prestale emocije? - pitao je voditelj.

- Mislim da sam se ohladila. Ne bih mogla da zamislim sad da se ljubim sa njim, ali mi je krivo ovako. Neki period sam mu možda prećutala neke stvari. On je osetio da se ja hladim i to je 100% tako - govorila je ona.

- Da li čekaš žurku da nastaviš sa Filipom? - pitao je Milan Milošević.

- Ne čekam, ide spontano. Neću da se ljubim ni sa kim ako nisam u vezi - rekla je Teodora.

- Imam pravo da pustim vreme, devojka je tek izašla iz veze. Mi pričamo najnormalnije. Nisam ovo radio zbog gledalaca i osvete. Mi idemo normalno, kao od nule. Hoću da pustim vreme da vidim kako će da se odvaja situacija. Ja ne mogu da kažem da ne planiram ništa. Hoću da pustim vreme, šta je problem? Najlakše je da s*reš i komentarišeš - pričao je Filip.

- Ti si pre mesec dana bio vezan i bilo je jasno da te k*rčina boli za Teodoru. Kako sad nakon poljupca ništa ne radiš? Ja ti verujem da i sad imaš bol u k*rcu, ali zašto ne kažeš da se strast vratila na kratko i da ne planiraš ništa sa njom? - dodao je Ivan.

- Kako ja to da znam? - rekao je Đukić.

- Teodora, meni se sviđa Filip. On ima x faktor, neće udate žene i neće me j*bati - rekla je Aneli.

- Filipu ovo odgovara jer ne zna kako da se skloni - dodao je Ivan.

- Aneli, tebe turiraju na mene - poručila je Teodora.

Autor: A. Nikolić