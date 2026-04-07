Ne skida osmeh s lica: Stanija presrećna zbog odluke gledalaca, ne krije koliko joj laska ova pohvalna etiketa! (VIDEO)

Iznenadila se!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima ''Elite 9'' rezultate ankete za osobu koja gledaocima najviše izmami osmeh na lice.

- Na trećem mestu nalazi se Filip - rekao je Milan.

- Meni je to najveći kompliment, ja kad vidim čoveka da mi se smeje tad sam najsrećniji. To mi je najdrža anketa - rekao je Filip.

- Na drugom mestu nalazi se Anđelo Ranković - rekao je Milan.

- Još jedna pozitivna anketa, od početka rijalitija na svakoj anketi pozitivnoj sam hvala Bogu. Hvala svima koji glasaju za mene, ne moram da pričam puno - rekao je Anđelo.

- Ubedljivu pobedu odnela je Stanija - rekao je Milan.

- Zaista prijatno iznenađenje, drago mi je jer posedujem pozitivnu energiju - rekla je Stanija.

- Meni nije izmamila osmeh jer su bile teške teme, ali kada bi bile vedrije teme verovatno bi bila zanimljiva. Ja sam čuo u prethodnim takmičenjima da je ona zasmejavala sve, tako da ćemo imati valjda prilike da to i vidimo - rekao je Luka.

- Najavio si razgovor sa Stanijom - rekao je Milan.

- Da, sutra ćemo popričati jer me zanimaju neki detalji da spojimo kockice - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić