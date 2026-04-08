BLAM ME JE JER SE DERE NA MENE: Mini PREKIPELO zbog Viktorovog ponašanja, ne zna kako da pronađe rešenje! (VIDEO)

Ne želi više da mu ćuti!

Mina Vrbaški slomila se na komade zbog rasprave sa Viktorom Gagićem, te je Miki Dudić pokušao da je smiri i pronađe rešenje.

- Mene je blam jer se on dere na mene - rekla je Mina.

- Mlad je on dečko... - dodao je Miki.

- Neka je, ali ja ne mogu da slušam kako se on bez razloga ljuti na mene - rekla je Mina.

- To je malo pijana priča - rekao je Miki.

- Ne mogu da svakog utorka imam problem sa njim, svaki utorak isto. Ja mu ovo jedan dan napolju ne bih trpela, šut-karta bi bila i zdravo. Ja sam devojka koja želi porodicu, da na tome radi, a ne da se raspravljam sa momkom oko kocke, ja to stvarno ne mogu. Sramota me je da se svađam - istakla je Mina.

- Možda je malo i do prezasićenja, ne znam - istakao je Miki.

Autor: S.Z.