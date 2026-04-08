Sada razumem njene bivše: Viktorova sestra besna kao ris na Minu Vrbaški! Razvezala jezik i otkrila svoje pravo mišljenje

Više joj ne toleriše neke stvari!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški kao i svakog utorka, tako su i prošle noći imali žestok sukob zbog kog je čak reagovalo i obezbeđenje.

Mnogima nije jasno kako su njih dvoje mirni šest dana u nedelji, a onda se uvek utorkom posvađaju. Upravo iz tog razloga, mi smo kontaktirali sestru Viktora Gagića kako bi dala svoj sud o svađi koja se dogodila protekle noći.

- Mi se već unapred plašimo utorka i svaki nam stvara stres. Viktoru zameram što tada pije, ali kad bolje razmislim, jasno mi je i zašto. To mu je verovatno jedini izduvni ventil. Polazeći od činjenice da napolju pije u izuzetno retkim situacijama, jasno mi je koliko mu je zapravo teško tamo gde se nalazi.Mina ume da bude divna šest dana u nedelji, ali onaj sedmi kao da poništi sve prethodno - otkriva Viktorova sestra, pa dodaje:

- Onog trenutka kada odluči drugačije, pretvara se u osobu koja konstantnim pritiskom i zvocanjem dovodi čoveka do ivice ludila. Budimo realni malo ko bi to mogao da trpi trezan, a kamoli neko pod dejstvom alkohola. Iskreno, divim se svom bratu na samokontroli. Ne znam da li bih ja, kao žena, uspela da ostanem toliko pribrana u istoj situaciji. Danas, iskreno, mnogo bolje razumem njene bivše partnere, ako im je ovo isto radila. Na kraju, jedino što želim jeste da iz svega ovoga izađe kao onaj isti čovek kakav je bio pre, ali svoj, slobodan i bez svega što ga guši - bila je jasna Viktorova sestra.

Kako će Mina Vrbaški reagovati kada za ovo sazna, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić