Pre bih usvojila dete, nego ga rodila s njim! Stanija ne može da oprosti sebi Alibabu: Psihički me je maltretirao, živi u iznajmljenom stanu, vozi iznajmljen auto! (VIDEO)

Mnogo se kaje.

Stanija Dobrojević i Danilo Dača Virijević ovog jutra sedeli su u dvorištu i razgovarali o dešavanjima od prethodne noći. Stanija je komentarisala Asmina Durdžića, i priznala da ne može da poveruje sa kim je bila u vezi.

- Da aludira na to da je moja majka bila sa nekim oženjenim čovekom, Bože me sačuvaj. Sreća pa smo bili u vezi na daljinu, pa mnoge stvri ne zna o meni. Neka bude istina to za Kristijana, i za još jedno ime, ali to me je prodao, a sve ostalo je izlagao. Lik me je psihički maltretirao. Za Marka Markovića, za Tomovića, da sam ja rekla za njih da je gej. Ne mislim ni da je Marko gej, to mu je rak rana - rekla je Stanija, a onda dodala:

- Rekao je da sma dobila stan na lepe oči, a taj čovek nije demantovao. A onda je rekao: "Devojka je platila sve sa svog računa, budi miran Alibaba". Zamisli da mi je bio muž, da imam decu s njim. Pre bih bila ceo život sama, nego sa ovim čovekom da imam dete, pre bih usvojila, otišla u banku sperme nego sa ovakvim da imam dete. Koliko me je terao da se venčamo ... On živi u iznajmljenom stanu, ima iznajmljeni auto, ja imam sve svoje. Ja sve otplatim odjednom, on to nije mogao da veruje.

Stanija je dodala da bi rado dobila dete preko surogat majke, kao Marija Šerifović.

- Kako Marija Šerifović, kako je ona dobila dete, dete je dete, da li je bitno da li ga je ona nosila u stomaku - rekla je Dobrojevićka.

- Sad bih sebi lupala šamare, što mi je iznudio da se ja zakunem u pokojnog oca - rekla je Stanija.

Autor: R.L.