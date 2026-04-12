Kad je znala, što mu je dala, da ih rastavi?! Stanija s osmehom porazila Maju na vaskršnjem editorijalu Pink.rs: Skinula joj drugog dečka, a još se i LJUTI (FOTO)

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Maja Marinković prvi put se pojavila pred kamerama u drugoj sezoni rijalitija "Zadruga", kada je i upoznala ubedljivo najveću rijaliti zvezdu na našim prostorima, Staniju Dobrojević. Njih dve, pomenute sezone, bile su veoma bliske, te su u takvom odnosu i ostale.

Maja je, naime, ušla u "Zadrugu 6", kada se smuvala sa Stanijinim, tada sveže, bivšim momkom Markom Markovićem, što joj je Dobrojevićeva žestoko zamerila, ali kada su se srele jednom prilikom, budući da su zajedno gostovale u emisiji "Amidži šou", Stanija je otkrila da je sve to oprostila Maji, pa su tako nastavile s druženjem.

Do zapleta dolazi kada Maja počinje da, u aktuelnoj sezoni "Elite 9", flertuje sa Asminom Durdžićem, ponovo sveže bivšim Stanijinim dečkom, tvrdeći da ništa konkretno nije uradila, već da se šali i zeza. Nakon Stanijinog ulaska, promenila se kompletna situacija, budući da se Maja smuvala sa Asminom i sa njim stupila u ljubavnu vezu, ponovo uradivši ono što joj je već Stanija oprostila.

Sukobi dve bivše drugarice iz dana u dan su sve žešći, te tako neretko pljušte teške uvrede i optužbe, koje su one stavile po strani za vaskršnji editorijal našeg portala.

