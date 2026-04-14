MNOGI SU MISLILI DA JE OVO NEMOGUĆA MISIJA! Anđelo i Matora stavili sukob po strani, pa u duhu praznika pozirali jedno pored drugog s osmehom na licu! (FOTO)

Iznenadili sve!

Učesnici Elite pozirali pred oštrim okom objektiva za specijalni, uskršnji editorijal porzala Pink.rs. S obzirom na to, da Vaskrs važi za najveći hrišćanski praznik, te i da je to vreme praštanja, mnogi takmičari nagledanijeg rijalitija svih vremena, ostavili su svoje sukobe po strani, te su makar na trenutak rešili na nasmejano poziraju i deluju složno.

Jedani od njih bili su Jovana Tomić Matora i Anđelo Ranković. Njihov sukob traje već godinama unazad, a kako su mnogi mislilin da je nemoguća misija videti ih jedno pored drugog u dobro, i veseleom prasploženju, makar prividno su se prevarili.

Njih dvoje su pre nekoliko godina svoje prijateljstvo razorili zbog žena, a kroz istoriju, dokazalo se da su im one došle glave, te ni jedno, ni drugo, pored njih nisu pronašli mir pored njih, te je tako Matora sreću našla pored Dragane Stojančević, dok Anđelo još uvek traga za drugom polovinom.

Mnogi učesnici u poslednje vreme tvrde da se njih dvoje slade ljubavnim problemima Anite Stanojlović, zbog koje su svojevremeno ratovali, te i da su u svojim izlaganjima neretko skloni da se usaglase, što je mnogima delovalo kao potencijalna mogućnost da trajno zakopaju ratne sekire.

Ono što je činjenica, kada je najgledaniji rijaliti u pitanju je da je sve moguće, te i da će vreme pokazati kakav će epilog dobiti njihov odnos.

Autor: S.Z.