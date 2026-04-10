POPUŠTAJU KOČNICE! Filip uleteo kod Aneli u krevet, a ona ne može da sakrije emocije: Ti si moj tip muškarca! (VIDEO)

Preplavile ih emocije!

Nakon turbulentne emisije 'Gledanje snimaka' sa Ivanom Šopić, učesnici 'Elite 9' spremili su se za spavanje, a Aneli i Filip iskoristili su priliku za dublju konverzaciju o njihovom odnosu.

- Najbolje da ti se Asmin natovari ponovo na kičmu. Malo ti je bio na kičmi zbog Maje - rekla je Aneli.

- Šta ti pričaš. Ja ne reagujem ni na koga. Tako da mene to ne interesuje - rekao je Đukić.

- Sada ispada da smo ti i ja hteli u vezu, ali ti nećeš jer bi nas us*ravali za stolom - nastavio je Filip.

- Ne. Ko to kaže? - rekla je Aneli.

- Sad tako ispada - odgovorio joj je Filip.

- Nije istina. Ja sam tebi rekla da se ti meni sviđaš. Ti si meni privlačan. Ja sam tebi dopustila da se ti meni približiš. I sutra da ja nešto uđem sa tobom u rasravu ne želim sebi to dozvoliti da mi se svidiš. Ti meni si sad privlačan, moj si tip muškarca, zanimljiv si mi, simpatičan si mi. Ne želim sebi dozvoliti da ja nešto osetim, neku emociju - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: T. Mladenović