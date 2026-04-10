Na kvarno mi je napravio dete u prve dve nedelje: Stanija zaprepastila sve novim otkrićem, takmičari u potpunom šoku! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem i Aneli Ahmić.

- Kako je vama izgledala svakodnevnica i vreme koje provodite otkad si se ti zaključala? - upitao je Darko.

- Sad je više i nebitno da pričam o tome nakon svih ovih laži i uvreda koje je zamezao. Bio je pravi partnerski odnos, intiman odnos jeste goreo prvih mesec dana dok se nisam zaključala. Nije bilo intime, ali je bio lep partnerski odnos i stvarno sam ga gledala kao prijatelj. Bila sam svesna gde on ide i posavetovala sam ga da ide kao slobodan dečko, ali on nije želeo već je hteo da ide da brani našu ljubav plus mi ostavi dva miliona i ovo mi uradi. Zamisli sam ovaj blam da sam prošla bez te neke finansijske koristi - rekla je Stanija.

- Je l' si očekivala da će te posle svega nazivati babom? - upitao je Darko.

- Toj babi je krišom pravio dete u prve dve nedelje, nisam ja u plodnim danima čitav mesec. Išao je na kvarno da mi u prve dve nedelje pravi dete, sram ga bilo i to. Da se nije desio taj pobačaj, ja bih sad ovde bila Aneli 2 sa detetom, bila bih uništena žena - rekla je Stanija.

- Opet si izdigla sebe i rekla da nisi kao Aneli da mu pljuješ porodicu - rekao je Darko.

- Tako je, istina. Ova žena je imala potrebu da mu se osveti, a ja to nisam radila. Sad nek se drže Muki i Mevlida jer ću sad celom svetu da pokažem ko je on i šta je. Ja njega nisam uvredila prva, a dobila sam i gore nego njegova bivša - rekla je Stanija.

- Kako se nosiš sa tim što kaže da ti je majka u vezi sa oženjenim čovekom? - upitao je Darko.

- To mi je hvala što ga je ista moja majka prihvatila. Čika Jova i moja mama sve mogu da demantuju i dokažu, a moja mama je krhka i nek se ne nervira jer ću ga ja rešiti - rekla je Stanija.

Autor: N.Panić