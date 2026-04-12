Navikla sam da raste bez oca, same odlično funkcionišemo: Milica Veličković o Vaskrsu sa ćerkom, otkrila da li će Barabara posetiti Terziće za praznik! (FOTO)

Bivša učesnica "Elite" za Pink.rs otkrila kako ćerka i ona proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik!

Povodom obeležavanja najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa razgovarali smo sa bivšom učesnicom "Elite" Milicom Veličković koja je za naš portal otkrila kako obeležava ovaj dan, ali i da li joj ćerkica Barbara pomaže u arbanju jaja.

- Vaskrs ove godine provodimo na planini. Barbara ima mini raspust u vrtiću i odlučila sam da to iskoristimo. Od kada sam postala majka sve je poprilično drugačije, ali baš osim praznika, oni prolaze isto, u hrani, odmaranju i piću, samo pojačani za jednog člana u mojoj porodici - govorila je Milica na samom početku ragovora, a onda otkrila da li joj Barbara pomaže pri farbanju jaja:

- Barbara ne učestvuje u farbanju jaja pošto je na odmoru ali sigurno će ih pojesti dosta kad se vratimo, obožava da ih jede.

Milica je takođe otkrila i da li je ove godine učestvovala u spremanju praznične trpeze, kao i šta najviše voli da se nađe na stolu.

- Ništa ti nisam kuvala moja Slavice. Baba i prababa su zadužene za to ove godine kad se vratimo sa puta da nas sve čeka. A kao neko ko je poznat sa borbom i kilogramima jedem sve. Ali ajde izdvojićemo rusku salatu - rekla je bivša učesnica "Elite".

Mlicu smo pitali i da li joj tokom praznika teže pada što Barbara raste bez oca i porodica nije na okupu.

- Ne, navikla sam da raste bez oca i uopšte me ta priča ne zanima. Mi same odlično funkcionišemo - rekla je Milica, pa otkrila da li će tokom praznika Barbara posetiti porodicu Terzić.

- Praznike provodi sa majkom i mojom porodicom, nakon praznika nastavljamo po starom.

Autor: Andrea Nikolić