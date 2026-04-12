Porodična idila kod Vuletića: Pogledajte kako Jelena i Mladen slave Vaskrs sa ćerkama! Ispoštavali sve običaje, a na ove fotke niko ne ostaje ravnodušan!

Jelena za Pink.rs podelila trenutke iz porodičnog doma!

Povodom proslave najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa pozvali smo bivšu rijaliti učesnicu Jelenu Pešić koja je za naš portal otkrila kako sa suprugom Mladenom Vuletićem i ćerkicama provodi ovaj dan.

1. Kako se kod vas u domu proslavlja Vaskrs?

- Vaskrs je praznik koji nas toliko raduje i samo iščekivanje Vaskrsa koje provodimo u postu je nešto najlepše i samo taj dan kad dođe i sveto Pričešće ostavlja poseban trag i radost u našim dušama. Vaskrs proslavljamo tako što se okupljamo kod mojih roditelja, Mladen, deca, familija, kumovi, rođena braća, roditelji, moji su na selu i to daje posebnu draž, ja selo obožavam. Muškarci peku jagnje, mi žene spremamo tradicionalna jela. Mi se držimo tih običaja koja su nam ostavili naši preci. Kuća mojih roditelja je uvek puna, za svaki praznik, posebno za Vaskrs. Žao mi je što su Mladenovi malo dalje pa ne možemo često biti zajedno i baš nam fale da upotpune ovaj praznik ali uskoro će nam i oni doći. Mladen, deca i ja volimo selo i uvek nam ovde bude najlepše jer je sve tako posebno i bajkovito. Dolazi familija, peva se, veseli… radujemo se Hristovom Vaskrsenju.

2. Ko je zadužen za trpezu i koje ti je omiljeno jelo?

- Mama i ja smo zadužene za trpezu, ima svega, ali ono što ja najviše volim i čemu se radujem su sarme i proja. Ja ne volim ta fensi jela, više sam za ta tradicionalna jela. Mladen i moj brat su zaduženi za jagnje i mogu se pohvaliti time da je Mladen broj jedan kad je pečenje jagnjeta u pitanju, sedi 6 sati pored njega, gleda ga i peva mu, slika ga i tako.

3. U kakvom sećanju ti je ostao Vaskrs tokom detinjstva i koliko se razlikuje sad?

- Kada su praznici tada se nekako posebno sećam naših najmilijih koji nisu više sa nama i onda me ta sećanja vraćaju u detinjstvo kada su nam bili živi baba, deda, prababa. Danas je puna kuća i uvek pomislim, gledaju li nas, vide li nas. Boli me što nisu doživeli da vide našu decu, moji baba i deda, Mladenova majka takođe, to nam sve jako teško pada i mnogo nam nedostaju ali ostavili su nam prelepa sećanja na njih.

4. Kad je reč o farbanju jaja koje tehnike koristiš i da li ti ćerke pomažu u tome?

- Jaja volim da farbam na starinski način, lukovina, crvena boja, zelena, plava, žuta….. Sada sam zbog dece malo više šarala, salvete, krep papir i prelepo su mi ispala jaja. Mila i Miona obožavaju da farbaju jaja, one šaraju nekim posebnim bojicama za decu i posebnu radost osećam sada kada su mi deca porasla i da mogu da učestvuju sa mnom u svim tim prelepim običajima. Mladen i ja se trudimo da deci prenesemo sve vezano za našu veru, praznike, običaje koje Crkva nalaže i mogu se pohvaliti da smo jako uspešni u tome. Srećan Vaskrs čitaocima Pink.rs-a i svako dobro od Boga želi porodica Vuletić.

Autor: A. Nikolić