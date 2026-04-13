Jedva uspeo da zadrži suze: Bebicu ove reči porodice totalno dotukle, Teodora hladna kao led! (VIDEO)

NIje mu lako!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došao i Nenad Macanović Bebica.

- Neško, upućujemo ti najsrdačnije čestitke povodm Uskrsa. Uskrs nije simbol kraja već novog početka. Iskoristi ovaj dan da sve loše ostaviš iza sebe i da oprostiš neprijateljiam. Neka ti Uskrs podari zdravlje i blagostanje. Deca su dobro i rastu, a mi smo dobro koliko možemo biti. Ostalo je još malo, zato olakšaj sebi boravak koliko možeš. Hristos Voskrse, tvoja porodica je uz tebe - glasila je čestitka Bebičine porodice.

- Teško mi je, znam da je moja porodica uz mene - rekao je Bebica.

- Nisam očekivala da će me pomenuti, lepo su ga posavetili i podsetili na ono što ima kod kuće. Njegovi mene nisu nikad nešto specijalno pominjali - rekla je Teodora.

- Imaš svakakve poklone ovde, a ispod svakog poklona piše: ''Izdrži legendo'' - rekao je Darko.

Autor: N.P.