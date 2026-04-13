Ne štedi nikoga! Uroš sasuo Anastasiji sve u lice: Ti i Bora ste paket za samouništenje ! (VIDEO)

Uroš Stanić je i ovaj put naravio tenziju tokom podele budžeta u Beloj kući.

- Mina, tvoja veza sa Viktorom mi je sprdnja. Po postupcima si slična Maji. U korektnim smo odnosima. Viktore sviđa mi se što si postavio Asmina na svoje mesto - obrazložio je Uroš.

- Rasplakala si me kad si mi ispričala svoju životnu priču, toliko o tebi Boginja - kratko je rekao Uroš.

- Anastasija, mali, prepustio sam ti Boru, priridna selekcija. paket ste za samouništenje. Sve si pogazila u odnosu sa Borom. Mnoge si osobe uvukla u sukob, a na kraju su dobili nož u leđa pomirenjem sa Borom. Imaš dijagnozu ako misliš da osnos sa Borom ima perspektivu - objasnio je Uroš.

- Herio, Hana nemamo komunikaciju. Smešna mi je vaša ljubavna idila, a ni lj od ljubavi. Ne ponašate se kao par koji cveta, vidim samo probleme - ispričao je uroš.

- Radino ponašanje mi se ne dopada, kadruša. Radiš sve po svaku cenu. ušla si kao misica, a ništa nisi postigla. Ideš od dečka do dečka - rekao je Uroš.

- Više si ti kadruša, a ne neko ko priča sa drugima. Mislim da si se najniže ponizio - odgovorio joj je Uroš.

- Teodora, smatram da ćeš se pomiriti sa Bebicom, Filip te je sasmo iskoristio. Pokazala si da ne voliš Bebicu sa postupcima sa Filipom. Ponovo se vraćaš na mesto zločina - objasnio je Uroš.

- Jakšić, ne bavim se amaterima, sve sam već rekao o tebi - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović