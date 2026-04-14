Jedno pitanje je pokrenulo opsadno stanje u Beloj kući! Anđelo i Mića u nikad većem sukobu: Svi znaju da je Jakšićka zaljubljena u Anđela (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Igra istine'', prvo pitanje je postavila Milena Kačavenda Anđelu Rankoviću.

- Kako ste ti i Mića dospeli u sukob Anđelo - glasilo je pitanje.

- Mića me je zvao u pab jer sam mislio da treba fotelja da se zategne. On je imao raspravu sa Jakšićkom i imali su nesporazum. Mića je počeo da viče i na nju i na mene, uvredio je i mene i nju. Ne vidim njegovu potrebu da pravi bespotrebnu dramu. Jakšićka i ja znamo kakav odnos imamo, ništa ne muljamo. Nije mi jasno zašto me Mića psuje i ne vidim razlog. Ne znam zašto bi na takav način razgovarali, to nije ni bio razgovor nego vika - objasnio je Anđelo.

- Ja sam postavio pitanje Anđelu da li misli da je Jakšićka zaljubljena u njega i da li joj daje lažnu nadu, on je rekao ne - nadovezao se Mića.

- Ti si meni rekla da kad je sa Boginjom flertoivao na žurki, rekla si Anđelo nemogu dozvoliti kada nekome daješ istu pažnju kao i meni - ispričao je Mića.

- Pitala sam ga to veče da li ćemo malo da se odvojimo jer meni neke stvari smetaju. Anđelo je rekao da nema potrebe da se razdvajamo - objasnila je Jakšićka.

- Meni je jasno da je Jakšićka zaljubljena u tebe. Celoj kući je to jasno. Po Mićinoj priči ispada da je Anđelo kvaran i da daje lažnu nadu - rekla je Matora.

- Rekao si malo pre da si flertovao sa njom - urlikao je Mića.

- Ja i ona smo imali odnos kakav smo imali - branio se Anđelo.

- Da li je ovo razlog da ti oteraš Anđela. Svom prijatelju od devet godina si rekao da mu j*beš mamu. Zbog njegovog odnosa sa Jakšićkom ti njemu kažeš j*bem ti mamu - nadovezao se Janjuš.

- Ti si ostrašćen. Šta ti govore ljudi. Jel ti ne smeš da imaš devojku radi plasmana- ubacila se Aneli.

- Vas dvoje ste se mazili, šaputali i kad se ona zaljubila ti si je šutnuo. Vi nemate mu*a da priznate šta ste radili - nastavio je Mića.

Autor: Teodora Mladenović