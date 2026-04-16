I da spava sa drugim, on to ne bi priznao: Maja porekla da je uporedila Cara i Asmina, pa je Stanija u svom stilu prozvala bivšeg (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Asmina Durdžića:

- Da li više voliš šminku, banane ili nešto treće. Maja je rekla da je Filip Car njena najveća ljubav? - glasilo je pitaje.

- To sve je pričala pre veze sa mnom, kada je prozivala. Ako je sve tako ja volim i banane i šminku - dodao je Asmin.

- Ovo je strašno, da se Maja poje*e sa drugim ovde, vi biste rekli to se nije desilo. - rekla je Stanija.

- Ja sam njega poredila sa Bilalom, a ne sa Carem - rekla je Maja.

- Jesi , bio je i klip - dodao je Asmin.

- ASmin je mesecima pokušavao da osvoji Maju ali nije uspeo, pa je ona bila sa Filipom, dobro tada nije rekao "Fićko je*i mene" - dodala je Stanija.

- Ona da pomene seks sa bivšim, ja bih je ostavio - dodao ej Asmin.

