Na k*rvama je trebalo da štediš: Maja ponovo poludela, Alibabi turira mozak od ranog jutra! (VIDEO)

Izgleda da joj je baš dosadno!
Maja Marinković nastavila je da se ophodi prema Asminu Durdžiću kao prema kuvaru, te mu je tako naredila da joj odmah spremi jaja, ali i usput izljubomorisala što štedi na hrani za nju dok pare na bivše nije štedeo.
- Hoćeš da ti spremim jaja sa paprikama i sirom? - upitao je Alibaba.
- Jaja, sir i paprika. Malo više stavi sira u jaja, provalila sam da ne stavljaš - rekla je Maja.
- Štedim - rekao je Alibaba.
- Nemoj na meni da štediš, na k*rvama si trebao da štediš. Meni kad praviš jaja, nemoj da štediš. Zamisli on meni stavlja manje sira, slušaj me dobro - govorila je Maja.
- Hoću - dodao je Alibaba.
Autor: N.P.