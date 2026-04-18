ON JE MAMINA MAZA, A MOJA ĆERKA... Majka Aleksandre Jakšić smatra da Anđelo NIJE pogodan za njenog zeta, o Kačavendi razvezala jezik i optužila da se SLUŽI LAŽIMA! (VIDEO)

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', majka aktuelne učesnice ''Elite 9'', Aleksandre Jakšić, prokomentarisala je njene žučne rasprave sa Milenom Kačavendom, te je otkrila kako ona gleda na to i šta misli da je pravi razlog, zbog kojih netrpeljivost među njima ne prestaje.

Milja se potom osvrnula i na druženje svoje ćerke sa Anđelom Rankovićem, te je otkrila da li je on adekvatan izbor za njenu naslednicu.

Kako gledate na žestoke raspreve Milene Kačavende sa vašom ćerkom?

- Kačavenda je odvratna u tim nekim uvredama. Na početku, videla sam da je Kačavenda bila potpuno okej, moja ćerka je imala dobro mišljenje o njoj, ona je ta koja je to sve pokrenula zbog Janjuša, Mislim na Milenu. U tim nekim uvredama išla je veoma daleko. Odvratnim uvredama se služila. Iznela je niz laži na račun moje ćerke.

Da li to znači da je Milena na Aleksandru gledala kao na konkurenciju zbog Janjuša?

- Zbog čega Milena onda nije zamerala Maji to što se jedan period nije odvajala od Janjuša? Aneli je takođe dosta vremena provodila pored njega. Koliko ga je Maja saletela, toliko je i Aneli. Na pitanje zbog čega joj toliko smeta Aleksandra, a njih dve ne, kad isti odnos imaju sa njim, Milena je jednostavno odgovorila ''ona mi prosto smeta''. Ne znam kaka je to odgovor.

Rekli ste da se Milena služi brojnim lažima, kada je reč o Aleksandri, na koje laži mislite tačno?

- Sve je laž što govori Milena. Kao prvo, otac Aleksandrinog deteta nije u zatvoru, da se razumemo. Isto tako, kao što je Dača rekao danas kada je nominovao u Odabranima, to me je strašno pogodilo. Ona je sve to što je imala, imala je jer sam i ja radila, imala je mogućnost da ne mari mnogo o nekim problemima.

Što se tiče Aleksandrinog odnosa sa Anđelom. Kako bi reagovali da oni ozvaniče vezu?

- U rijalitiju ništa nije nemoguće. Mislim da Anđelo nije adekvatan zet. Ona je mnogo jača od njega. Ona je maza, koju mama mazi, dok je Aleksandra aždaja, kad su u pitanju njena deca. Ona ipak voli zrele, mudre muškarce, koji su kavaljeri prema ženama. Mislim da su oni idealni u druženju, da budu prijatelji. Ako ima emocije prema njemu, neka se bori za njega, ali da je on adekvatan izbor za nju, mislim da nije.

Autor: S.Z.