Prvo oglašavanje Stefani Grujić nakon što je na njenoj ruci zasijao prsten: Otkrila sve detalje veridbe za Pink.rs

Bivša učesnica "Elite 8" Stefani Grujić, koja se veoma mlada ostvarila u ulozi majke, kada je na svet donela sina Konstantina, a kako je zasijao na njenoj ruci prsten, mi smo odmah stupili u kontakt sa njom, a ona je progovorila o detaljima veridbe za naš portal.

Stefani je, naime, napustila "Elitu 7" zaljubljena u Jovanu Tomić Matoru i uprkos svim, tada, preprekama, nju je Matora verila, te su zajedno devet meseci krile njenu trudnoću od očiju javnosti, pa je tako poput plamena odjeknula vest da se Grujićeva porodila i da je na svet donela dečaka Konstantina.

Ovom prilikom, Matora je ne mnogo nakon njenog porođaja ušla u Belu kuću, a za njom nešto kasnije i sama Stefani, koja je rešila da tada raščisti sve račune koje ima sa Konstantinovim ocem, pa i sa njenom tada već bivšom verenicom Matorom.

Danas, na njenom Instagram profilu osvanula je fotografija njene ruke, na kojoj se vidi verenički prsten, te smo tako odmah stupili u kontakt sa Stefani, koja nam je potvrdila da je do veridbe došlo i tako nam otkrila neke detalje iste.

- Da, verena sam. Kratko smo zajedno, ali očigledno dovoljno da napravimo haos. Ne volim mnogo da otkrivam, ali verujte mi, nije dosadno ni najmanje, desilo se baš brzo i neočekivano. Trenutno nismo tu, na odmoru smo, gde se i dogodila veridba - počela je Stefani priču za Pink.rs i nastavila:

Iskreno, veridba mi je bila kao iz filma, nisam imala pojma šta se sprema, totalno me je uhvatio nespremnu. Prvo šok, pa smeh… haos emocija, rekla sam “da” bez razmišljanja. Sve je bilo spontano, ali baš u tom ludilu je i bilo najlepše...Planovi postoje, ali nisu za svačije uši, recimo samo da ovo nije neka prolazna priča, a ostalo ćete videti na vreme.

