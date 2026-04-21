STIGLA GA KARMA?! Filip progovorio o Sandrinoj potencijalnoj trudnoći, šokirao svojom odlukom: Ne bih voleo...(VIDEO)

Nikad veća tenzija!

Milan Milošević izveo je Filipa Đukića i Sandru Todić kako bi uradili test za trudnoću.

- Kako si reagovao kad si čuo - pitao ga je Milan.

- Šokirao sam se - rekao je Filip.

- Šta će biti kad bi bilo tvoje - pitao ga je Milan.

- Ne bih voleo, nit smo zajedno nit se volimo. Ja nju gotivim ovako ali ovo je preozbiljno. Dete je ozbiljna stvar - rekao je Filip.

- Videću, juče mi je rekao da abortiram. Mislim da treba da bude zajednička odluka. Ne znam u šoku sam - odgovorila je Sandra.

- Šta ćeš raditi ako ostaneš trudna jel ćeš roditi - nastavio je voditelj.

- Filipe morala je da te stigne karma - rekao je Milan.

- Možda sam bila zaljubljena dok sam bila ovde, kako sam izašla ohladila sam se - rekla je Sandra.

- Je l' bi preuzeo odgopvornost da hoće da rodi - pitao ga je voditelj.

- Ljubi to planiraju i žele. Da se omaklo top ali da smo se ovde grlilii i ljubili - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović