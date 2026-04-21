ONA NIJE BILA MOJA META: Stanija priznala da je želela da izbegne sukob sa Aneli, pa se prisetila trenutka kada je saznala za nju: STIGLA MI JE PORUKA... (VIDEO)

Haos!

Stanija Dobrojević dobila je reč od voditelja Milana Miloševića kako bi progovorila o sukobu sa Aneli Ahmić.

- Stanija, šta se dešava sa Aneli i tobom? - upitao je voditelj.

- Asmin mi je bio meta da sa njim razrešim sve. Aneli mi je bila poslednja na toj listi. Aneli i ja imamo sličnu situaciju, mislila sam da postoji šansa da razumno porazgovaramo iskreno o svemu što se desilo. Svi znaju da sam bila sa njim trudna, kada sam izgubila bebu, par dana nakon toga saznala sam za Aneli. Da se to nije desilo, ja bih verovatno danas imala dete sa njim, a on bi nastavio da me laže konstvatno. Ja sam se spasila. Da, ja želim da se ostvarim kao majka, ali ne po svaku cenu. Želim da imam srećnu porodicu. Siguro ne želim da oformim poprodicu sa majmunom koji napravi dete, pa ode. Uglavnom, što se Aneli tiče, mislila sam da neće biti među nama nekakavih rasprava. Mene Aneli krivi i dan danas zbog odnosa sa Asminom. Umesto Asmina, krivi mene. Ja Maju krivim jer mi je bila drugarica, inače žene ne krivim, krivi su muškarci - kazala je Stanija.

- Kako je došlo do toga da Elma potvrdi sve što pričaš ti Stanija? - upitao je voditelj.

- Meni je ta Elma napisala ''pitaj frajera gde mu je žena i dete'', a on mi je rekao da je to neka ludača koju je je*ao i koja mu zna ženu - kazala je Stanija.

Autor: S.Z.