Učesnica Elite radila test na trudnoću: Filip Đukić saznao da li će postati otac, takmičari zgroženi njegovim stavom o abortusu!

Mnogi su noćas uvideli Filipovo pravo lice?!

Milena Kačavenda brutalno je prokomentarisala podelu budžeta Marka Janjuševića Janjuša, aludirajući na to da je išao uz dlaku Asminu Durdžiću i da nije izrekao pravi stav o njemu.

- Svašta si ti izgovarao. Asmin je moju decu pomenuo, svašta je rekao, ja sam neko ko ima pravo da ima sukob sa njim, a ti nemaš šta da pričaš o tome - rekla je Milena.

Milna Milošević dao je Asminu Durdžiću reč da prokomentariše Janjuševu podelu budžeta.

- On ima taj njegov stil, zavali na kvarno. Stara tra*dža je izgorela zbog Vanje. Ona se sada muva sa Filipom - rekao je Asmin.

Jovana Cvijanović ušla je u žestok verbalni sukob sa Markom Janjuševićem Janjušem, usled čega je došlo do teških reči.

- Pi*ko jedna, je*aću te ja, videćeš - rekla je Jovana.

Maja Marinković dobila je reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentarisala podelu budžeta ovonedeljnog vođe, Marka Janjuševića Janjuša.

- Mislim da je pričao ljudima ono što zapravo misli o njima. Nisam mislila da će Asminu dati mali budžet, smatram da im je odnos više srazmeran srednjem. Nisam neko ko vrednuje odnos na osnovu budžeta, ali kad dobiješ mali budžet, znaš na čemu si. Mislim da im je odnos veoma specifičan - kazala je Maja.

Bora Santana dobio je reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentarisao podelu budžeta Marka Janjuševića Janjuša.

- Mogao je još i gore da kaže. Ne mislim samo prema meni, nego i inače. Što se tiče odnosa sa Asmimom, ne mogu njih dvojica da imaju nego sjajno mišljenje jedan o drugom. Jednom prilikom se može desiti svađa, gde bi se to verovatno prebacilo. Ono što je rekao o Sofiji i Terzi, to većinski učesnici i misle o njima, to je tako. U suštini, mogao je da bude još brutalniji - rekao je Bora.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Iliji Pečenici kako bi prokomentarisao podelu budžeta ovonedeljnog gazde Marka Janjuševića Janjuša.

- Po meni je Janjuš podelio budžet onako kako je trrbalo. Ko ima malo mozga može sve da shvati. Prvi put danas nije imao sarkazam. Sviđa mi se Bebicino mišljenje. Slažem se sa njegovim mišljenjem - rekao je Pečenica.

Nakon komentarisanja podele budžeta Marka Janjuševića Janjuša, došlo je vreme da Janjuš izabere ovonedeljne potčke, a on je odlučio da to budu Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica.

- Ja ću staviti Teodoru i Bebicu da možda porazgovaraju i budu nasamu jer mislim da bi bilo ružno da stavim Teodoru sa Filipom - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi, Marku Janjuševiću Janjušu u emisiji ''Izbor potrčka'', kako bi izabrao omiljenu osobu i otkrio koga ove nedelje vodi u hotel.

- Na moju veliku žalost Milena je Lalić, a moja omiljena će biti Vanja Živić - rekao je Janjuš.

Milan Milošević izveo je Filipa Đukića i Sandru Todić kako bi uradili test za trudnoću, te je tom prilikom i porazgovarao s njima.

- Ne bih voleo, nit smo zajedno nit se volimo. Ja nju gotivim ovako ali ovo je preozbiljno. Dete je ozbiljna stvar - rekao je Filip.

Voditelj Milan Milošević odveo je Sandru Todić i Filipa Đukića u hotel, kako bi ona uradila test za trudnoću.

- Filip mi deluje nervozno. Mislim da on svakako ne želi da se ostvari kao otac dok ne pronađe pravu - kazala je Sandra.

Teodora Delić sedela je sama na kauču, usled čega je bila vidno uznemirena. Ona je u jednom trenutku dobacila Luki Vujoviću, te se osvrnula na novonastalu situaciju.

- Luka, ako je Sandra trudna, napravili ste dete u isto vreme - kazala je Teodora.

Milan Milošević upustio se u razgovor sa Filipom Đukićem dok je Sandra radila test za trudnoću.

- Otišao sam kod te devojke, imali smo s*ks sa kondomom, otišao sam na brod. Ona mi se javila da moramo da se vidimo, ona dolazi i donosi fasciklu i daje mi kesicu da popijem da se smirim i kaže ja sam se porodila. Sve se poklapalo. Pitao sam je jel si sigurna da je moje ona kao da da. Čuo sam se sa njom da vidim dete, kupio sam dete. Nikakav mi osećaj nije bio kad sam video dete. Vratio sam se i pričao sa ocem, predložio mi je da uradimo DNK. Pristala je, ja nisam bio živ tih par dana. Posle toga mi je javila da nisam otac njenog deteta i da je ne kontaktiram. Ona mi je javila rezulate - ispričao je Filip.

Sandra Todić požalila se Milanu Miloševiću da ima problem oko rađenja testa, jer ima tremu, te je on zajedno sa Filipom Đukićem porazgovarao sa njom.

- Želiš li posle da sačekaš malo jer si pod tenzijom, pa da uradiš test? - upitao je voditelj.

- Da. Kasnije ćemo - rekla je Sandra.

Nakon pokušaja Sandre Todić da uradi test za trudnoću, voditelj Milan Milošević, Filip Đukić i Sandra su se vratili u Belu kuću kako bi prokomentarisali sa ukućanima celokupnu situaciju.

- Da li su ove devojke ovde sigurne da on nije završio u njih. Ovo što je rekao je jako neodgovorno. Anita je ovde u pravu, počeo sam da se plašim da ga komentarišem, za sve se ljuti. Njegov stav je toliko arogantan. Ti si njoj dao ultimatum da li ona želi dete za sebe. Rekao je ne zanima me ta priča, hoću dete za sebe, pa ne rađaš ga ti. On je Sandri u prevodu rekao da abortira - rekao je Ivan.

Jovana Tomić Matora dobila je reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentaerisala situaciju u kojoj se nalaze Filip Đukić i Sandra Todić oko testa za trudnoću.

- Neshvatljivo mi je da čovek od čestrdeset godina ima ovakvo ponašanje i gleda na ovakve stvari kako gleda. Ja, koja sam le*bejka, znam koliko je rizično imati se*s bez prezervativa. On je svojim potpupkom, time što je imao nezaštićen odnos rizikovao da napravi dete. Njena lična stvar je da li će da rodi dete ako je trudna. Isto tako, mislim da je trebalo da zadrži intimu za sebe i da ne priča okolo da joj kasni ciklus. Filip je neodgovoran muškarac, ali i devojke koje sa njim takvim spavaju jesu neodgovorne, to je tako - rekla je Matora.

Sandra Todić otišla je opet do hotela, kako bi uradila test za trudnoću i saznala da li je u blagoslovenom stanju, kao i da li će Filip Đukić postati otac.

- Test kaže da Sandra nije u drugom stanju, nije trudna - kazao je voditelj.

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima ''Elite'' da Sandra Todić nije trudna sa Filipom Đukićem, usled čega se potegla tema oko toga što je Anita Stanojlović rekla da bi ona rodila, da se našla u njenoj situaciji i da je test za trudnoću pozitiva.

- Nikom nije jasno to što je Anita rekla, jer je i sama isticala da je odnos sa Filipom bio neozbiljan, prolazan, a kazala je da bi rodila njegovo dete po svaku cenu - kazala je Matora.

- Nije mi jasno, takođe, to što ste Anita i ti pričali da niste pazili kada ste pravili dete. Menjate stalno izjave. Čas vam se desilo, čas ste želeli bebu. Meni nije jasno da je Anita rekla da bi rodila dete osobi s kojom je u kombinaciji, a dete napravila posle mesec dana veze - rekao je Anđelo.

Ivan Marinković umešao se raspravu sa Anitom, Lukom i Anđelom kako bi dao svoj sud.

- Zavisi kako se zaljubiš i stekneš utisak o toj osobi. Luka ima dve veze za koje znamo, Anitu i Aneli. Kod Anite je problem. Ti si morala večeras iz glave da odgovoriš kakav Filip to nije moglo da se desi ni od šale - odgovorio je Ivan.

Autor: N.Panić