Oglasila se Sofijina majka Brankica! Ćerka joj pred milionima priznala da ima fotke sa Danetom (70), a ona tvrdi da su plod veštačke inteligencije

Brankica Janićijević, majka učesnice "Elite" Sofije Janićijević, daje sve od sebe da odbrani svoju naslednicu u jeku njene skandalozne afere sa sedamdesetogodišnjim Makedoncem Danetom, međutim, ponovo im se priče ne poklapaju.

Naime, javnost je ostala u šoku kada su na društvenim mrežama objavljene mnogobrojne zajedničke fotografije Sofije i Daneta, koji joj je kupovao garderobu i brojne dragocenosti, finansirao njene hirove i svakodnevno slao na hiljade evra.

Sofija je isprva demantovala da se sa njim viđala u više srpskih, ali i makedonskih gradova, a potom je priznala "da je zaboravila" i da "nije mogla da se seti", te priznala da sa njim ima, kako je rekla, desetak zajedničkih fotografija.

Dok Sofija bije bitke u "Eliti" i pokušava da objasni ukućanima da nije verena za vremešnog Daneta, zbog kojeg ju je sinoć ostavio Borislav Terzić Terza, njena majka Brankica se svojski trudi da odbrani svoju mezimicu i čitavu aferu predstavi kao "napakovanu" i izmišljenu. Međutim, njena priča se ponovo ne poklapa sa ćerkinom.

Naime, Brankica tvrdi da su zajedničke fotografije plod veštačke inteligencije. Međutim, demantovala ju je rođena ćerka, potvrdivši da se bar desetak puta fotografisala sa Danetom, kog je predstavila kao svog fana od kog je primala novac, ali i brojne dragocenosti.

- Posmatramo, čekamo izlazak tvoj... Neka laju kuje, za drugo i ne znaju - piše u objavi na Sofijinom profilu na Fejsbuku, gde je podelila navodno obraćanje fanova koji kažu:"Dokle će se u "Eliti dozvoljavati da novinari rešetaju devojku na osnovu bolesnih AI montaža", iako je sama Sofija, osoba sa fotografija sa Danetom, potvrdila da fotografije postoje, da su verodostojne.

Piše saopštenja, pa potura fanovima?!

Brankica se zbog ćerkinih afera u potpunosti povukla, te se za medije odavno ne oglašava. I danas smo pokušali da je kontaktiramo nekoliko puta, međutim nije odgovarala na naše pozive, ali ni poruke.

Ipak, Sofijina majka je, po svemu sudeći, pronašla komunikacioni kanal za plasiranje svoje verzije spornih događaja, te je, sudeći po prepiskama koje su se pojavile na društvenim mrežama, u ime fanova napisala saopštenje, te poslala na objavljivanje uz detaljne instrukcije.

Nije im prvi put da jedna drugu demantuju

Podsetimo, u prošloj sezoni mesecima se pričalo o Sofijinoj aferi sa čuvenim Medom i Atmirom Albom.

Sofija je, naime, dok je bila u vezi sa tada verenim Terzom, koji je zbog nje ostavio trudnu verenicu Milicu, sve vreme pozdravljala izvesnog Medu. Kako bi se odbranila od optužbi da pozdravlja bivšeg dečka pod tim pseudonimom dok je sa Terzom u vezi, Sofija je u rekla da joj je Meda rođak s majčine strane.

Tada smo pozvali Brankicu, koja je demantovala da joj je Meda rođak. Kako je rekla, Meda ne postoji.

Takođe, Sofija je na početku svog učešća u prethodnoj "Eliti" priznala da je radila u Tetovu. Do detalja je govorila o tome čime se bavila, sa kim je sarađivala, koliko dugo, šta je njen posao podrazumevao, kako je provodila vreme u Tetovu, a nakon majčine novogodišnje posete demantovala je samu sebe, po instrukcijama sopstvene majke, te rekla da je sve izmislila iz sebi znanih razloga.

Autor: D.T.