Partner je ostavio u visokorizičnoj trudnoći! Šmizla otkrila kroz kakvu agoniju prolazi: Njegovi roditelji su krivi... (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda, Stefan Kandić Kendi i Joca novinar ugostili su bivšu učesnicu rijalitija Jovanu Novakov Šmizlu.

Šmizla je ovom prilikom progovorila o trudnoći, s obzirom na to da je trenutno sedmi mesec, a da ju je njen partner ostavio bez podrške.

- Saznala sam da sam trudna u trećoj nedelji. Nisam ispoštovala ništa što su mi rekli. Moj doktor me pazi kao da sam mu ćerka, gleda kako da mi sredi sve da što manje ležim. Moram da ležim, primam injekcije, a ja to ne mogu. Partnera nemam. Više nije ni biološki otac mog deteta. Nikad neću spomenuti da ima oca. Tu nema nikakvih pokušaja. Skoro sam mu poslala citate kako bi trebali da se ponašaju roditelji koji očekuju decu, nisam dobila ni lajk. Ne znam da li sam ljuta, samo sam razočarana i zgađena.

O njegovim roditeljima

- Njegovi roditelji nemaju veze sa nama. Zbog njih nismo zajedno! On je dozvolio neke stvari. Niko nikad nije pokušao da me kontaktira od njih. Totalno me ni ne interesuju više. Što se tiče njega, ne. Izjavio je da je pokušao da nas zaboravi i izbriše iz života, ali nije uspeo. Baš čudno da može da zaboravi mene i dete. Rekao je da ga zanima šta se dešava sve, ja sam mu napisala referat, ni lajk nisam dobila.

Izabrala ime za ćerku

- Devojčica je, zvaće se Nika. Nju je bratova ćerkica tako krtila i tako će ostati.

Autor: A.Anđić