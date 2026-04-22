Očitala joj bukvicu! Dragana saterala Sofiju u ćošak, izrešetala je činjenicama, Janićijevićeva NE PRIZNAJE aferu s Danetom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Dragana Stojančević i Sofija Janićijević sedele su u pušionici, te su tako porazgovarale o aferi s Danetom (70), ali i o Terzinom ponašanju prema njoj.

- Da ti njega nisi tako ponižavala, ne bi on to ni izneo - rekla je Dragana.

- Može on da iznese šta hoće, nije istina da sam mu poslala "mužiću moj" i ostalo - rekla je Sofija.

- Oni su rekli da svašta postoji, da 10 odsto nije ispričano i da ne smeju da pričaju - rekla je Dragana.

- Ne može da postoji kada mi nije prišao u tom fazonu. Ja sam sve kod Darka rekla, kao što sam juče i pričala...Jesam pogrešila, sada sam priznala i šta sada?! - rekla je Sofija.

- Fer si jer si priznala, ali je ista krivica - rekla je Dragana.

- Ne osećam krivicu prema ovom (Dane). Moja krivica je samo što mu nisam posle ispričala, a on je večeras već napravio jedno. On ide da igra i da se sprda, ja stojim na vratima on me ne vidi uopšte - rekla je Sofija.

- U ovom slučaju neko te ne bi ni pogledao, a on razmišlja...Ja sam se bre ovde kidala i plakala, znam da nisam kriva, htela sam dušu da ispustim, a ti se smeješ kao luda - rekla je Dragana.

- Ja ne volim da objašnjavam nikome - rekla je Sofija.

- On te je gledao kao malo vode na dlanu, tvoj posao je bio da ustaneš i da se našminkaš. Navikla si da imaš skuvano da jedeš, izađeš našminkana, da imaš ko da te brani, jer te je branio od svih i vređao je sve živo, napu*avao samo da ti budeš srećna, a ti si ispala loša, moraš da prihvatiš da si loša ispala i da ne možeš samo sebe da voliš jer ćeš uvek tako u životu prolaziti ako samo sebe budeš volela - rekla je Dragana.

- Šta da radim ja, hajde reci mi - pitala je Sofija.

- Šta da radiš?! Vaše poverenje ne bi bilo ispravno ni prema tebi ni prema njemu - rekla je Dragana.

- Znaš šta ja mislim?! Mislim da ne bi bilo isskreno - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

