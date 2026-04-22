Jurim je kroz punu baštu kafića, izlazimo na šine, autobusi mašu... Janjuš ispričao svoje ljubavno iskustvo sa Majom: Ne dao ti Bog! (VIDEO)

Bilo je veoma turbulentno.

Marko Janjušević Janjuš pričao je Popu i Mikiju Dudiću šta je sve doživljavao od Maje Marinković dok su bili u vezi.

- Kod nje kući, probudimo se, idemo na ručak. Mi na ručku, nešto smo kasno ustali, pun lokal, ima 200 ljudi u bašti, sedamo, gledaju nas kao da sam vanzemaljac. Ja utrnuo, samo moj duh ide, duh ulazi u kafić, unutra sedamo naručujem da jedem, ona prekoputa, samo preko stola uzima mi telefon i kroz kafić, a narod kreće da beži. Ja za njom, uzela mi telefon, ja za njom, trčimo kroz kafić, bašta, narod se smeje - rekao je Janjuš.

- Čovek od dva metra - smejali su se Pop i Miki.

- Dole na glavni put, šine, autobusi prolaze, smeju se, mašu, ja jurim Maju a ona govori: "Joj ubiće me"... Kuku, ne dao ti Bog. Onda otišla sa Carem, onda kreće njihova Odiseja - ispričao je Janjuš.

