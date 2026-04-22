SAZNAJEMO: Rastali se Nikola Lakić i Coka, ovo su svi detalji

Bivši učesnik "Elite 7" i rijalitija "Farmeri", Nikola Lakić, kako saznaje naš portal, rastao se od svoje dugogodišnje partnerke Aleksandre Tasić Coke, a mi vam donosimo detalje.

Nikola Lakić je, naime, dugogodišnji rijaltii igrač, a u "Elitu 7" ušao je kao zauzet, budući da ga je kod kuće čekala njegova partnerka, majka njegovog sina Lazara, Aleksandra Tasić, poznatija kao Coka, koju je upoznao tokom trajanja rijalitija.

Nešto kasnije, on je ušao u rijaliti "Farmeri" koji je napustio neposredno pred veliko superfinale, ali se od tada nije oglašavao za medije. Kako naš portal saznaje, došlo je do razlaza između Coke i Lakića, te je izvor blizak paru otkrio neke detalje.

- Istina je da su se rastali. Rastali su se mirnim putem, nisu hteli da od toga prave nikakve skandale ni pompe, pa se zato nisu ni oglašavali. Najbitnije je da brinnu zajedno o detetu i da dete nije osetilo da među njima nije sve u najboljem redu. Što se tiče pomirenja, najbolje je da o tome govore oni, ali je ovo ono što se zna - rekao je izvor blizak paru za Pink.rs.

Čekao ga je kofer ispred vrata

Ono što je bila jedna od glavnih tema u domaćim medijima, jeste Lakićev izlazak iz Elite 7, kada je pod lupom bio njegov odnos sa Lejdi Di. On je tada, u izjavi za naš portal otkrio da su ga koferi čekali ispred vrata.

- Čekao me je kofer ispred vrata, ostali su bili u kući. Imali smo neki informativni razgovor, nije mi nešto prebacila, ali joj je zasmetalo druženje sa Mionom, sa Lejdi, više sa Mionom, jer je tu bilo mnogo klipova fanova - rekao je Lakić pa se osvrnuo na odnos sa porodicom:

- To je nešto naše, a pitanje je dana kada će se taj odnos srediti - rekao je Lakić.

Autor: Nikola Žugić