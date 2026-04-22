Prvo oglašavanje Nikole Lakića nakon vesti o rastanku sa Cokom: Evo šta je rekao za Pink.rs

Kako smo prvi pisali, bivši učesnik "Elite 7" i rijalitija "Farmeri", Nikola Lakić rastao se od svoje dugogodišnje partnerke Aleksandre Tasić Coke, a mi smo ga sada pozvali da bi čuli njegovu stranu priče!

Lakić se, naime, nakon završene sezone u rijalitiju "Elita", vratio kući gde su ga čekali njegov sin Lazar i partnerka Coka, sa kojom je bio u dugogodišnjem odnosu, pa je tako tada sve bilo u najboljem redu.

Nakon objavljivanja vesti o njihovom rastanku pozvali smo Lakića koji je potvrdio naša saznanja, pa je tako ukratko objasnio šta se zapravo dešava.

- Od ulaska mog u Elitu zaključno sa Farmom, taj period nas je udaljio, spojivši sa nekim porodičnim neslaganjima u prethodnom periodu...Trudili smo se da zbog deteta sve bude okej, da on to ne oseti. Da li će doći do pomirenja, iskreno ne znam, ali svakako vodimo zajedno brigu o njemu da ne oseti nikakav nedostatak - rekao je Lakić za naš portal.

"Dete nije osetilo da se rastaju"

Podsetimo, izvor blizak paru za naš portal ispričao je saznanja koja on ima, budući da je ovo jedan od parova koji su nekada punili naslovne strane medija.

- Istina je da su se rastali. Rastali su se mirnim putem, nisu hteli da od toga prave nikakve skandale ni pompe, pa se zato nisu ni oglašavali. Najbitnije je da brinu zajedno o detetu i da dete nije osetilo da među njima nije sve u najboljem redu. Što se tiče pomirenja, najbolje je da o tome govore oni, ali je ovo ono što se zna - rekao je izvor blizak paru za Pink.rs.

