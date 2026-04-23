Pogazila si sve svoje reči o njemu, postupcima: Janjuš stavio Aneli do znanja gde je pogrešila u vezi Asmina, pa je Stanija prozvala bivšeg da služi samo da ZAGOLICA (VIDEO)

Oni se ne smiruju!

Takmičari Elite su polemisali odnos Stanije Dobrojević i Asmina Durdžića, te se pokrenula tema da li su Aneli Ahmić i Asmin tipovali Staniju te je Aneli dobila reč:

- Ova priča za mene je završena, ali moram i dalje da odgovaram na pitanja. Poenta moja je da dokažem da je čovek lagao sve, od početka do kraja. Moja istina je takva da ja smatram da sam ja pobednik. On i dalje priča da dete nije njegovo, traži DNK, meni je to dokaz da je on ljigav. Meni je uplatio 2000 evra, a njoj dvadeset a nisu ni kafu popili. On je pokazao da je lažni milioner, što je potvrdila bivša verenica, to je moja istina, ne moram više da pričam, ali moram da odgovaram, ili da mu odgovaram jer priča da sam ja ljubomorna - rekla je Aneli.

-Nije ovo sedam meseci, o ovome se priča skoro tri godine. Ovde se saznalo samo da Asmin ima malu ki*u - dodao je Janjuš.

- Danas su radili radio, pa su pozdravili Macu Diskrecija, koja je pričala o Asminu i njegovom ponosu te je rekla da on samo zagolica - nasmejala se Stanija.

- Meni je sve jasno, meni ne treba niko ništa da objašnjava. Krenulo je od toga da Asmin lik koji vodi devojke slobodnijeg tipa. On nije krenuo u priču sa Aneli da bi je želeo, a Stanija pa sam je rekao zbog čega joj se javio. Aneli je stalno varao, nije mu bila zanimljiva, čovek je pričao da je bio sa pet žena - dodao je Janjuš.

- To je laž, nije imao kada da me vara - dodala je Aneli.

- Ti da si ostala pri tom stavu da ga ne pipneš, i da ne komuniciraš sa njim, ali ti si pogazila sve to svojim postupkom, a zato ne može da se gleda ko je u pravu. Meni je čudno da mi i dalje pričamo o tome, a oboje ste imali druge partnere. Aneli ako si ti bila u stanju da legneš sa njim posle svega što si rekla, logično je da će i dete hteti da ga zagrli - rekao je Janjuš.

- Nora neće hteti da ga vidi - rekla je Aneli.

- Nora ima pet godina, narvno da će hteti, a ti treba da je dovedeš - rekao je Janjuš.

- Aneli ti si sje*ala sebe kada si uradila ono u hotelu sa njim, a šta bi bilo da je on hteo da nastavite dalje - rekao je Janjuš.

- Ne bih ja htela, ja sam pričala odmah šta se desilo - govorila je Aneli.

- Ona bi sve oko deteta rešila da je on rekao da je Stanija ljubavnica, njima je dete zaje*ancija - dodao je Dača.

- Ti si svom tati zaje*ancija - odgovorila je Aneli.

- Ma kako ne, vidimo šta si radila svom detetu i svojoj porodici, vidi Neria - dodao je Dača.

U jednom momentu je došlo do sukoba između Stanije i Lepog Miće:

- Stanija pogledaj šta je tvoj život, on ti je verenik, jednom verenik, ceo život verenik - govorio je Mića Staniji.

- Mene ovo sve ne zanima, a ti PR služba Ahmića, Mićo - rekla je Stanija.

- Vrati pare Durdžićima - govorio je Mića.

- Vrati ti Ahmićima koliko ih braniš, oni se ovde pozivaju na moje ime - vikala je Stanija.

- Ti si lažov, što si se vratila folirantu posle svega, jurila si pare - upitao je Mića.

Autor: N.B.