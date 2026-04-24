SMEHOTRES! Uroševo farbanje Janjuša izazvalo smeh među ukućanima, Anđelo sve iznenadio svojim odgovorom Staniji (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditelj Darko Tanasijević najavio je naredne video klipove.

Na prvom snimku učesnici su imali priliku da vide klip gde Janjuš poziva Uroša da idu na jogu, gde Uroš misli da hoće sa Stanijom jer on ni ne zna šta je joga.

- Jašku sam obećala još kad sam ušla. Ako još neko želi držaću im čas joge i stoj na glavi pre nego što odlepršam odavde. Može i Anđelo - rekla je Stanija.

- Ja sam više za kardio - dodao je Anđelo.

U narednom snimku prikazano je kako Uroš farba Janjuša u hotelu, Janjuš kuka kako mu je kosa ispala žuta umesto bela, a Uroš ga nagovara da ga ofarba u roze.

- Uroš je na ovim klipovima baš sladak - dodala je Stanija.

- Isto sam preživeo, još gore nego Janjuš. Glavu mi je ispekao - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović