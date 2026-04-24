Udarala je glavom u zid, volela ga kao Boga! Kačavenda ispričala sve detalje prijateljstva sa Anom Ćurčić, evo kako je ona napolju preživljavala Zvezdanovu prevaru! (VIDEO)

Ispričala sve detalje!

Stanija Dobrojević pitala je Milenu Kačavendu da joj ispriča celu priču vezanu za Anu Ćurčić.

- To mi je bila jedna od najboljih drugarica. Zvezdan je otišao u zatvor u Švajcarskoj, ja sam joj zamerila neke stvari, distancirale smo se dva tri meseca. Jer je trebalo prijateljima da se obrati. On padne u zatvor, mislim možda nam je naišla kriza. On je došao u Srbiju, dobio ponudu da uđe, sudbina mu je takva, rešio da uđe da zaradi, ja ih podržim. Ono malo nešto sam znala, rekla sam joj da možda mu se desi. Njemu se desi sa Anđelom, zove me njena ćerka cika, vriska, zove me: "Milena dođi", ja odem, žena udara glavom o zidove. Zvezdan se smuvao sa Anđelom. On ljubav njenog života, 15 godina vanbračne veze. Prolazi ona šta sve, dobija ponudu da uđe. Ja sam počela sa njom da pratim 24 sata, ona je njega volela kao Boga. Skupi herca, ja sam je savetovala da ne ulazi. Onaj njen ulazak, to sam ja, ja sam je spremala - rekla je Kačavenda, pa nastavila:

- Ulazi da krene od nule i da zaradi pare. Ja sam bila kontakta osoba. Ja Zvezdana volim on je drugarčina do koske, ja za njega ružnu reč da kažem. Ona uđe, taj ulazak je bio ludilo mozga, prvih sedam dana se drži, posle kreće sunovrat, da kreće da ih razdvaja, ja teram svoje. Tu se pojavi njegov otac, koji ga nije video 10 godina, ja napolju hajka. Mene zove Darko, ja napljujem njegovog oca, nisam znala za medije. Ta moja neposrednost je zaintrigirala ljude - navela je Milena.

Autor: R.L.