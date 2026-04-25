Tresu se zidovi Bele kuće! Luka i Stanija zaratili za sve pare, Anitinoj sujeti nema kraja (VIDEO)

Tenzija raste!

Anita Stanojlović je prokomentarisala trenitna deđavanja između Stanije i Anđela.

- Mene zabole za njega kako ćemu biti. Vidim da uživa, ali zato kad izađe te strefi šok javnosti i drugačije će biti. Ja prihvatam da sam ovde jedna od najnegativinijih, ali znam da je napolju suprotno. Ja nisam sujetna, soje sam postigla i dokazala. Ja Staniji nisam želela da otvaram oči, mene to ne zanima. Ja sam negde na Stanijinoj strani i ne bih išla protiv nje - rekla je Anita.

- Ona je očekivala zato što je STanija dobra sa Stanijom da će ovde da me gazi - rekao je Anđelo.

- Za Staniju svi pričaju da je ljubomorna, ali ja to ne mislim. Koga boli k*rac šta Teodora i Dača pričaju ako sa moje strane nije osetila taj vajb i energiju - rekla je Anit.

- Ja stvarno ne pretaim da li je ona gledala. Moj lični utisak je da ona nema lepo mišlkjenje o Anđelu i da bi mi rekla još gore od ooga što mi je rekla - rekla je Stanija.

- Da li imaš osećaj da ima tu žensku sujetu i ljubomoru? - pirtao je Darko.

- Ne. Svi govore da ima reakcije i pravi face, ali ja to nisam videla - rekla je Stanija.

- KAko mogu da budem ljubomorna na osobu koja mi je upropastila deo života? Ja njega ne mogu očima da gledam. Ljudi u kući mene ne vole i gledjau kako da preokrenu samo - rekla je Anita.

- Da li će mu mama dozvoliti da bude sa Stanijom? - pitao je Darko.

- Ne znam. On je mene ostavio jer ne želi pritisak i hoće da živi. Malopre je bio iskreniji od STanije. Ako je mene ostavio... - rekla je Anita.

- Luka, koliko je Stanija bezobrazna i kvarna? - pitao je Darko.

- Da, mnogo je kvarna i bezobrazna. Stanije, 40 ljudi je skakalo da si sponzoruša, a Anoita je rekla da nisi - rekao je Luka.

- Anita mi je skrenula pažnju van crnog stola! Luka da li si se ti uplašio od spajanja mene i Anšela? -rekla je Stanija.

- Anita i ja smo korektni prema njoj od prvog dana, a sad je ostavila prostora i drugačije rekla -rekao je Luka.

- ANđelova slika napolju je da je kulturica! Pozdrav za Tašu koja mi je prijateljica 15 godina, je l' to znači da ja moram da pratim šta radi Anita ili Rijalda sad!? Ne zanima me! Samu sebe zasutpam da rešim onog majmuna, a ti si budaletina koja se prosula ni za šta. Nazvao me kavrnom, a još sam upakovala u celfan - rekla je Stanija.

Autor: A.Anđić