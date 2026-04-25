Njihova veza je osuđena na propast: Takmičari ne mogu da sakriju netrpljivost prema Anđelu i Staniji, Luka i Anita ponovo poskakali kao opareni (VIDEO)

Haos za crnim stolom!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', Darko Tanasijević dao je reč Urošu Staniću kako bi prokomentarisao odnos Anđela i Stanije.

- Lažno su se družile, isključivo zbog Aneli. Luka ju je demolirao. Stanija je pokušala jako kvarno da spinuje odgovor. Anđelo koji se muva sa Boginjom, koji je koketirao sa Jakšićkom sad mu se sviđa Stanijina. Stanija i Anđelova veza je osuđena na propast. Anđelo je stavio do znanja da ga ne zanima porodica. Opekla se sa Markom Markovićem, sa muškarcima koji ulaze u rijaliti - rekao je Uroš.

- Lagana baladica, serenadica. Ne bih od njega ni očekivala da želi porodicu. Razumem ga zašto je tako odgovorio, a razumem i nju. Neće oni prestati sa flertom. Ne držim ničiju stranu. Stanija uvek porovlači to što je Anita trudna i ostaje suzdržana. Luka je dobro protumačio neke stvari. - rekla je Matora.

- Slažem se sa Lukom i Urošem. Verujem da ima neka netrpeljivost između Stanije i Anite. Anđelo je pričao o Staniji kao da je na hero*nu, gutao je knedle i trudio se da iznese lepe rečenice o Staniji. Otvoriće i Anđo Only fans - rekao je Marinković.

- Luka pokazao si se - rekla je Stanija.

- Ti si ušla i pogubila se - dodao je Luka.

- Tebi je Luka pala maska - rekla je Stanija.

- Uroš je za Anđela pričao sve najgore za vazelin, da je pe*der pa sad sede zajedno. Nikada jedno slovo nisam rekla za nju. Ja ne znam njenu i Asminovu priču, i to što znam je povrčno, čak sam se i od Maje i Asmina udaljina da ne bih bila pica sa dva lica. Stanija neće sada prizna da je kriva. Ja njoj ništa ne zameram - rekla je Anita.

- Sve što budeš od sad rekla Luka će da te demantuje - rekao je Luka Staniji.

Autor: Teodora Mladenović