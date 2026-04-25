Volela bih da se suočim sa njim: Sofija ne prestaje da se blamira, obanjuje takmičare da se nije NI POLJUBILA sa Danetom (70)! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenoj aferi sa Danetom (70).

- Plašiš li se kakvi još dokazi o tebi i Danetu napolju izlaze? - pitao je Darko.

- Ne. Znam šta sam radila i znam koliko dokaza i kakve vrste mogu da budu. Svejedno mi je! - rekla je Sofij.

- Da li su tvoji roditelji znali za sve tvoje susrete sa Danetom? - pitao je Darko.

- Nisu znali, ne znaju koliko sam ja Westrena dobijala. Mama je upoznala njega, takođe i otac i to je to. Malo sam slagala, nije da me nije pogodilo. Meni je prvo pitanje stiglo oko Nove godine da li sam verena, mama se tad nije pojavila, stigla mi je karatka čestitka. Sve ono što je ona pisala kao da mi je aludirala na pomirenje sa Terzom, nisam mogla da uvežem drugu osobu. I danas sam čitala čestitku, nije mi jasno. Svakog čuda tri dana dosta - rekla je Sofija.

- Da li patrijarhalnim smatraš da se sa čovekom od 70 godina dogovaraš kakve gaćice da nosiš? - pitao je Darko.

- Da. On je gledao stvari da kupuje i poslao mi je tri različite vrste, tako je i za čarape i za trake za kosu. Pogodio bi svako ako od tri modela kažem prve - rekla je Sofija.

- Šta je Dane radio u kući tvoje majke? Šta je tražio i koliko puta je bio? - pitao je Darko.

- Ne znam. Jedino ako je donosio garderobu, tj. poklone. Kad sam ja bila napolju nije bio kod nas kući - rekla je Sofija.

- Kad si se pravdala za uzmanje novca rekla si da ti se može i da je to tvoja sposobnost - rekao je Darko.

- Ne radi se o sposobnosti, pratio me u osmici i video je da sam prošla jako loše, nisam se nadala da bi mi učinio još nešto gore u ovoj sezoni. Izneo je dve laži koje ću demantovati koliko god treba. Volela bih da se suočim sa njim. Nikad nisam bila verena i intimna sa tim čovekom, intimna znači i poljubac. Ne mogu da zamislim! Jedino razmišljam o mojoj mami i moj ocu. Ona nema nikakve veze ni sa mojim učeščem, ni dopisivanjem. ne može ona da upravlja sa mnom - rekla je Sofija.

- Zbog čega si lagala da ne postoje tvoje i Danetove privatne prepiske? - pitao je Darko.

- Postoji moj i njegov čet. Kajem se što sam to slagala. Više sam mislila da je to sve izašlo iz grupe - rekla je Sofija.

- Rekla si da je tvoja jedina greška jer si dala Danetu veći pristup, u kom smislu? - pitao je Darko.

- Posle nekog vremena sam trebala da kažem da ne treba ništa. Moja je greška jer nisam tako odreagovala. Ja nisam primetila da je slika sa mnom nešto vau, ali sad može da dodaje i izmišlja. Oni sad misle da je bilo nešto sa Danetom jer me sto puta pitaš - rekla je Sofija.

- Da li si svesno davala Danetu pristup jer si znala da ćeš imati veliku novčanu i materijalnu satifakciju? - pitao je Darko.

- Sad izgleda tako, ali ja nisam znala da li ću da uđem. Ja sam se sa njim dopisivala svaki dan, ali sam i sa Vesnom pisala svaki dan - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić