Ostala bez poslednje slamke spasa! Sofija se nakačila na Kačavendu da joj pruži podršku, ona je isponižavala: Terza pere gaće od fana! (VIDEO)

Sofija Janićijević tražila je od Milene Kačavende podršku u borbi protiv cimera zbog afere sa Danetom, ali je sačeko hladan tuš.

- Ja sam govorila da za tebe ne pričaju tako u mom prisustvu! Sklanjala sam se! Trebala si da kažeš da sam blam, a ne da uzmeš da se podsmevaš -rekla je Sofija.

- Šta se ti brineš jesam li deci pričala za s*ks sa Janjušem - rekla je Milena.

- Ja nikad ne bih rekla tako za tebe! Nisi se smejala, ali si me ismejavala - rekla je Sofija.

- Ti živiš sa roditeljima koji dižu Western! Je l' nije blam 50 gaća? Što mi nisi rekla odmah ko je Dane? - pitala je Milena.

- Da sam znala da će biti ovko bitno prvo bih rekla svom dečku - rekla je Sofija.

- Ja nisam videla da on pije kamagru i nisam imala šta da priznam. Kao što ti je rekao da si se zaklela u rođenog oca, a ti kažeš da nema slika, a iza ti se svi smeju. Ludilo je da o pere gaće od fana. Mama ti je bila u Plani i Nišu, a onda ustaješ i govoriš da niko ništa nije znao. Govoriš da zove policiju. rekla si da je ona dizala pare sa Westrena - rekla je Milena.

- Ja joj dam pristup koliko ja hoću - rekla je Sofija.

- Tvoj poruke i snimke Pink.rs ne bi mogao da objavi da nema dokaze - rekla je Milena.

- To je snimač ekrana - rekla je Sofija.

- A poruke "mužiću moj" - istakla je Milena.

- Tražiš da te branim, od čega? - pitala je Sofija.

- Tražim da budeš blaga - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić