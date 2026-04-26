Moja misija je definitivno propala! Nova disertacija Ivana Marinkovića: Detaljno izanalizirao Teodoru i Bebicu! (VIDEO)

Nije šetedeo!

U toku su nominacije, a takmičari večeras biraju između Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Naredna je nominaovala Mina Vrbaški.

- On je ozbiljan provokator, u ljudima ne vidi ništa dobro. Mene nikad nisi uvredio, ni ove, a ni u prethodnim sezonama. Nisam bila za vaš odnos, ali me ni tad nisi vređao. Ona mi je draža, volim kad izaziva ljude i komentariše - rekla je Mina.

- Bebici se kose dela i reči. On ne želi da radi na sebi. Onog trenutka kad se suočiš sam sa sobom, kad stavi prioritete na prvo mesto onda će shvatiti koliko je nešto vredno. Njega nikad nisam imala potrebu da gazim. Večeras sam zaključila da je njemu bitno samo da se ona vrati i da prihvata sve samo da bi bio sa njom. Oguglao je na sve. Bebica od nje en može da naprvi k*rvu jer je ona ta koja je njega varala. Kad su svi pričali da je on lud, on to ne može da promeni i spreman je da se ponižava do kraja. Ona izgleda kao domino dama. Oni kao da su se prvi put smuvali sad i kao da se opet zaljubljuje. Ovo nije nikakva pobeda i nije nikakva ljubav! - rekla je Matora.

- Moja misija je definitivno propala, a bio sam na korak. Ponovo sam na početku. Nemam tu inspiraciju sad. Teodora danas priča, a nemau glavi šta je radila pre 15 dnaa. Oni su došli na ideju da su se ponovo upoznali. On nju sad vidi kao novu devojku. Sa koliko Teodora entuzijazm apljuje Teru, a pre samo četiri dana je igrala sa njim, a da ne pričam šta je uradila prošle sezone. Teodora ovde najviše gubi. Dovela si svoje roditelje u katastrofa situaciju. Mislim da će ona u naredna dva meseca da nađe novu žrstvu. Nemoguće je da onoliko ružnih reči kažeš, a da to ne misliš. Bebica ume očoima da hipnotiše. Napravio je mali svet samo za njih dvoje gde je ona jedini stanovnik,a on komanduje - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić