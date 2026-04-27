Svađa trese Odabrane! Maja doletela za Asminom, u sve se umešala i Aneli: Izlazi da te ne bih za uši izvukla, PROBLEM VAM JE ŠTO STANIJA OSTAJE! (VIDEO)

Žestoko!

Asmin Durdžić je nakon svađe sa Majom Marinković došao u kuću Odabranih, a Maja se brzinom svetlosti stvorila za njim, pa je počela nova rasprava.

- Provociraš Asmina kaže Maja, došao je u Odabrane a ne može da spava od tebe - rekao je Uroš.

- Ja? Kako ga ja provociram, ja spavam - bila je zbunjena Aneli.

Zatim je u Odabrane uletela Maja.

- Hajde, nećeš spavati tu kao ker na garnituri - navela je Maja.

- Ja ću ići napolje, neću spavati s tobom u krevetu, sa mnom tako razgovorati ne možeš. Vidiš da izgledaš kao da si pobegla iz ludnice. Hoćeš da kažem javno zbog čega je nastao problem - rekao je Asmin.

Aneli se odmah uključila i poručila im da napuste Odabrane što pre.

- Smeće, mrš iz odabranih, ajde smeće da te ne bih ja za uši izvukla odavde, izlazi odavde. Problem vam je što Stanija ostaje - vikala je Aneli.

Autor: R.L.