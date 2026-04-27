KAKO JE NIJE SRAMOTA?! Oglasio se Dane (70) za Pink.rs: Urnisao Sofiju, pa Terzi poslao brutalnu poruku

Sofija Janićijević glavna je tema tračeva u "Eliti", ali i van nje, otkako se saznalo za njenu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije.

Nedeljama unazad je lagala o njihovom odnosu, a onda je priznala da se sa njim viđala i od njega primala velike novčane iznose, kao i skupe materijalne poklone. Ipak, demantuje da je za njega verena i da je imala bilo kakvu vrstu prisnosti sa njim, ne znajući da je napolju danima viralan snimak na kom se Sofija sa više od 40 godina starijim muškarcem ljubi.

O Danetu ne prestaju da pričaju stanari Bele kuće, koji danima unazad udruženo raskrinkavaju Sofiju, a sada se za naš portal oglasio Dane koji je prokomentarisao način na koji Janićijevićeva pokušava da opravda njihov odnos.

- Vidite, ona mora nekako da se pere, da se vadi zbog svega u šta je upala, to je samoj sebi uradila. Ona veruje u svoje laži i tera da je to istina. Šta da vam kažem, ovo u životu nisam ni video ni čuo. Sednem sam sa sobom i smejem se šta sve priča, kakve laži, skoro sve laže... To je nemoguće nešto, odakle dolaze takve laži providne, pa to i deca odmah primete da su laži - priznao je Dane i dodao:

- Ne znam kako je nije sramota da laže toliko, sama se blamira. Pogubila se totalno u svemu, ne zna gde je levo, strašno nešto. Ne znam odakle joj toliko inspiracije, barem kada laže, neka smisli nešto ubedljivo, ali nažalost nije toliki kapacitet.

Borislav Terzić Terza, doskorašnji Sofijin dečko, je protekle noći, tokom intervjua, Danetu uputio izvinjenje i poručio da će mu vratiti verenicu. On tvrdi da za tim nema potrebe.

- Hvala mu, ali kome treba - neka je uzme. Ne treba on meni uopšte da se izvinjava - poručio je Dane za Pink.rs.

Autor: D. T.