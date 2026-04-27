ALKOHOLIČAR I PSIHO BOLESNIK! Prvo oglašavanje oca Sofije Janićijević: Urnisao Kačavendu, a evo šta kaže o snimku gde mu se ćerka ljubi sa Danetom (70)

Slavko Janićijević, otac učesnice "Elite" Sofije Janićijević, oglasio se za Pink.rs prvi put otkako mu se ćerka našla u središtu skandala nakon što se saznalo za njenu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom Angelovskim iz Severne Makedonije, ali i nakon što je zaratila sa doskorašnjim prijateljima u Beloj kući.

Milena Kačavenda na brutalan način prekinula je prijateljstvo sa Sofijom, koju je žestoko izvređala, a pošteđeni nisu bili ni njeni roditelji Brankica i Slavko.

- Rekla je Dači jutros u WC-u da je bila zblanuta da sam joj izvređala mamu i tatu... Kupuje ti gaće i transportne kutije neki fan koji ima ili nema pi*u. Kaže da joj pakuje Nena Opozicija, ko si ti da bi se ona samo s tobom bavila?! Ovde mi prodaje mu*a za bubrege! Caki nema četvorku, ćale priča da mu kupim vinjak na pumpi. M*š bre, pi*ka vam materina - prisetila se Milena prošle noći tokom intervjua.

Slavko, Sofijin otac, joj nije ostao dužan.

- Ne mogu da se spuštam na nivo alkoholičara i psiho bolesnika. Ja znam ko sam i uživam u životu. Da li nemam neki zub, koju majicu nosim, šta pijem - to je samo moje, niko mi ga nije poklonio. Vijagru ne koristim, ali koja mi zapadne za oko moja je. Samo da se zna! Možete preneti ovo u "Eliti 9" slobodno, od oca Sofije Janićijević, veterana devedesetih - izjavio je on za Pink.rs, a dotakao se i Uroša Stanića.

- Onom p*derčiću Urošu našao sam tri crnca da ga smire. Koliko su para tražili, daću im, samo da ga smire.

Upitali smo ga i kako komentariše Sofijinu aferu sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Severne Makedonije. Ranije nije odgovarao na naše poruke s ovim upitom, a sada, nakon što smo ga pitali kako komentariše snimak na kom mu se ćerka ljubi sa 40 godina starijim čovekom, kratko je rekao:

- Ja o tome nisam upoznat niti me to interesuje - bilo je sve što je Sofijin otac želeo da kaže na tu temu.

Autor: D. Tanasijević