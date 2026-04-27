Anitina majka preko ćerkine PR službe demantuje da se udala: Pokrećem tužbe protiv rijaliti fanatika

Angelina, majka Anite Stanojlović, oglasila se za naš portal nakon vesti da se udala.

Naime, našoj redakciji javila se osoba koja je insistirala da joj ne otkrivamo identitet, te otkrila pojedinosti iz privatnog života Angeline, Anitine majke.

- Anitina majka Angelina se nedavno udala i u svoj stan dovela muškarca koji je čak deset godina mlađi od nje! U pitanju je M. K. (identitet poznat redakciji), koji je iza sebe ostavio suprugu i troje male dece uzrasta devet, osam i svega godinu i po dana. Njihova veza izazvala je veliki šok, naročito nakon što su zajedno proslavili njen 40. rođendan, gde je on radio kao konobar. Inače, oboje rade u svečanoj sali (ime sale poznato redakciji), gde zajedno konobarišu. Ako želite da saznate više o ovoj priči, dovoljno je da posetite njihovo selo Bela Voda - tamo meštani imaju još mnogo toga da ispričaju - pisalo je u mejlu, uz fotografiju Angeline i njenog novog supruga.

Ovim povodom kontaktirala nas je Tamara Radoman, najbolja prijateljica i PR Anite Stanojlović, te poslala saopštenje u ime Anitine majke Angeline, a mi ga prenosimo u celosti:

- Obraćam se u ime Angeline Stanojlović, kao PR njene ćerke koja trenutno boravi u rijaliti programu, sa jasnom porukom da Angelina Stanojlović i dalje ne želi da bude deo medijskih spekulacija niti da daje lične izjave za medije.

Ovim putem najoštrije demantujemo sve navode da se Angelina Stanojlović udala, da je navodno rasturila bilo čiju porodicu ili da živi sa pomenutim muškarcem. Takve tvrdnje su u potpunosti neistinite, zlonamerne i predstavljaju grubo iznošenje laži sa ciljem narušavanja njenog ugleda i dostojanstva.

Kao što se jasno može videti na fotografiji koja se plasira u javnosti, pomenuti muškarac je konobar i kolega Angeline Stanojlović, koji je imao svoj profesionalni angažman, uredno plaćen, na istom rođendanskom događaju. Svako drugačije tumačenje te situacije predstavlja svesno manipulisanje činjenicama i obmanjivanje javnosti.

Smatramo krajnje neprimerenim i nedopustivim da pojedini fanatici rijalitija koriste činjenicu da se njena ćerka nalazi u najgledanijem rijaliti programu kako bi plasirali neistine i ciljano nanosili štetu njoj i njenoj porodici. Takvo ponašanje predstavlja direktan napad na privatnost i dostojanstvo porodice Stanojlović. Ukoliko se sa širenjem ovakvih neistina odmah ne prestane, Angelina Stanojlović će biti prinuđena da pokrene odgovarajuće pravne postupke protiv odgovornih lica zbog klevete, iznošenja neistina i nanete štete, kako bi zaštitila svoj ugled, kao i ugled svoje porodice, u ovom slučajnu navode anonimne osobe.

